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    В Бресте будут забивать

    «Динамо» Брест — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Белоруссии, 17 апреля 2022 года

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    «Динамо» Брест
    «Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 4-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 20:30 мск. «Динамо» Брест — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 17 Апреля 2022 года

    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест начало сезон откровенно неудачно. По итогам трех туров команда оккупировала всего лишь 10 строчку.

    Предыдущий тур чемпионата команда провалила. На выезде брестский клуб не сумел сдержать атаки «Немана» (2:1).

    Да и вообще, игра команды не вызывает особо ярких эмоций. 2 набранных очка с трех матчах — явно слабоватый стартовый улов.

    Все прогнозы на футбол

    Против «энергетиков» брестчане традиционно играют с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.

    «Энергетик-БГУ»

    Эта команда вполне способна стать открытием чемпионата. «Энергетики» по итогам трех туров занимают 2 место.

    Семь забитых мячей и три пропущенных говорят о том, что «Энергетик-БГУ» настроен весьма серьезно. Отставание от лидера составляет всего 2 очка.

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    • Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды неудачно. «Энергетики» не сумели одолеть «Слуцк» (1:1).

    Наверняка в этом поединке команда будет активно атаковать. Тем паче, соперник выглядит слишком уж проблемно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 1.89, на ничью за 3.64, а на БАТЭ — за 3.68.

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    «Динамо» Брест откровенно неудачно начало чемпионат.

    «Энергетики» неплохо выглядят в атаке.

    Борисовцы традиционно удачно играют с «горняками». Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.00.

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