«Барселона»
Первый матч с «Айнтрахтом» получился для «Барселоны» невероятно сложным. Пожалуй, даже можно сказать, что это был один из самых изнурительных матчей для каталонцев с тех пор, как в команду пришел Хави.
Гостевая ничья 1:1 — тот случай, когда в «Барсе» все остались довольны результатом.
Коэффициенты матча Барселона — Айнтрахт Ф
«Айнтрахт» с первой и до последней минуты «душил» «Барселону» интенсивным прессингом. В итоге за всю игру у команды Хави было всего лишь несколько моментов, один из которых реализовал Ферран Торрес.
В минувшее воскресенье «Барселона» одержала волевую победу над «Леванте» (3:2) благодаря голу Люка де Йонга на последних минутах.
«Барселона» забила 15 мячей в шести последних матчах.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» удивил своей игрой в домашней встречей с «Барселоной». Но при этом большой сенсацией это нельзя назвать.
Игроки «Айнтрахта» не зря отмечали, что они каждый сезон проводят как минимум один удачный матч против «Баварии».
Возможно, прозвучит чересчур смело, но «Айнтрахт» в первом матче действительно играл лучше «Барсы».
Но, судя по всему, «Айнтрахт» отдал все силы. В минувшее воскресенье команда Оливера Гласнера проиграла на своем поле «Фрайбургу».
Несмотря на все положительные отклики после игры с «Барселоной», стоит добавить, что «Айнтрахт» забил всего лишь четыре мяча в шести предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
Букмекеры на этот раз склоняются к тому, что на «Камп Ноу» будет результативная игра. И в первую очередь, забитых мячей ждут от «Барсы».
Нет никаких сомнений, что на поле каталонцев у «Айнтрахта» не получится действовать так же дерзко, как переполненном до отказа своем стадионе. Сумасшедшая поддержка болельщиков сыграла большую роль.
Теперь в этом плане полное преимущество будет у «Барсы».
И скорее всего, команда Хави забьет немцам не меньше двух мячей. Защите «Айнтрахта» будет тяжело на огромном «Камп Ноу».
Ставка — тотал «Барселоны» больше 2,5 за 2.48.
Также можно рассмотреть ставку на общий тотал больше 3,0 за 2.04.