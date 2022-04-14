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    «Барса» проведет мастер-класс для обороны «Айнтрахта»?

    «Барселона» — «Айнтрахт». Прогноз, ставки (к. 2.48) на ответный матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Айнтрахт»
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    «Барселона» забила 15 мячей в шести последних матчах
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 14 апреля на «Камп Ноу», начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Барселона»

    Первый матч с «Айнтрахтом» получился для «Барселоны» невероятно сложным. Пожалуй, даже можно сказать, что это был один из самых изнурительных матчей для каталонцев с тех пор, как в команду пришел Хави.

    Гостевая ничья 1:1 — тот случай, когда в «Барсе» все остались довольны результатом.

    Коэффициенты матча Барселона — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.80
  • Ставка
    •

    «Айнтрахт» с первой и до последней минуты «душил» «Барселону» интенсивным прессингом. В итоге за всю игру у команды Хави было всего лишь несколько моментов, один из которых реализовал Ферран Торрес.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В минувшее воскресенье «Барселона» одержала волевую победу над «Леванте» (3:2) благодаря голу Люка де Йонга на последних минутах.

    «Барселона» забила 15 мячей в шести последних матчах.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» удивил своей игрой в домашней встречей с «Барселоной». Но при этом большой сенсацией это нельзя назвать.

    Игроки «Айнтрахта» не зря отмечали, что они каждый сезон проводят как минимум один удачный матч против «Баварии».

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  • 08/04/2022

    • Возможно, прозвучит чересчур смело, но «Айнтрахт» в первом матче действительно играл лучше «Барсы».

    Но, судя по всему, «Айнтрахт» отдал все силы. В минувшее воскресенье команда Оливера Гласнера проиграла на своем поле «Фрайбургу».

    Несмотря на все положительные отклики после игры с «Барселоной», стоит добавить, что «Айнтрахт» забил всего лишь четыре мяча в шести предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры на этот раз склоняются к тому, что на «Камп Ноу» будет результативная игра. И в первую очередь, забитых мячей ждут от «Барсы».

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    Нет никаких сомнений, что на поле каталонцев у «Айнтрахта» не получится действовать так же дерзко, как переполненном до отказа своем стадионе. Сумасшедшая поддержка болельщиков сыграла большую роль.

    Теперь в этом плане полное преимущество будет у «Барсы».

    И скорее всего, команда Хави забьет немцам не меньше двух мячей. Защите «Айнтрахта» будет тяжело на огромном «Камп Ноу».

    Ставка — тотал «Барселоны» больше 2,5 за 2.48.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал больше 3,0 за 2.04.

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    «Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» проведет мастер-класс для обороны «Айнтрахта»?
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