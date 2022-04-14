«Барселона» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 14 апреля на «Камп Ноу», начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Первый матч с «Айнтрахтом» получился для «Барселоны» невероятно сложным. Пожалуй, даже можно сказать, что это был один из самых изнурительных матчей для каталонцев с тех пор, как в команду пришел Хави.

Гостевая ничья 1:1 — тот случай, когда в «Барсе» все остались довольны результатом.

Коэффициенты матча Барселона — Айнтрахт Ф 1 1.40 X 4.80 2 7.80 Ставка

«Айнтрахт» с первой и до последней минуты «душил» «Барселону» интенсивным прессингом. В итоге за всю игру у команды Хави было всего лишь несколько моментов, один из которых реализовал Ферран Торрес.

Все прогнозы на Лигу Европы

В минувшее воскресенье «Барселона» одержала волевую победу над «Леванте» (3:2) благодаря голу Люка де Йонга на последних минутах.

«Барселона» забила 15 мячей в шести последних матчах.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» удивил своей игрой в домашней встречей с «Барселоной». Но при этом большой сенсацией это нельзя назвать.

Игроки «Айнтрахта» не зря отмечали, что они каждый сезон проводят как минимум один удачный матч против «Баварии».

Возможно, прозвучит чересчур смело, но «Айнтрахт» в первом матче действительно играл лучше «Барсы».

Но, судя по всему, «Айнтрахт» отдал все силы. В минувшее воскресенье команда Оливера Гласнера проиграла на своем поле «Фрайбургу».

Несмотря на все положительные отклики после игры с «Барселоной», стоит добавить, что «Айнтрахт» забил всего лишь четыре мяча в шести предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры на этот раз склоняются к тому, что на «Камп Ноу» будет результативная игра. И в первую очередь, забитых мячей ждут от «Барсы».

Нет никаких сомнений, что на поле каталонцев у «Айнтрахта» не получится действовать так же дерзко, как переполненном до отказа своем стадионе. Сумасшедшая поддержка болельщиков сыграла большую роль.

Теперь в этом плане полное преимущество будет у «Барсы».

И скорее всего, команда Хави забьет немцам не меньше двух мячей. Защите «Айнтрахта» будет тяжело на огромном «Камп Ноу».

Ставка — тотал «Барселоны» больше 2,5 за 2.48.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал больше 3,0 за 2.04.