«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид в первом матче фактически решил вопрос с проходом в полуфинал. Победа на выезде (1:3) вышла полностью логичной.

В минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид также добыл победу. «Сливочные» не оставили шансов «Хетафе» (2:0).

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Челси 1 2.50 X 3.50 2 2.75 Ставка

В этом поединке «Реал» Мадрид сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Но главное, что в потрясающей форме находится лидер атак мадридцев Карим Бензема.

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Мадридцы довольно часто пересекаются с «Челси». Из пяти последних поединков в активе «Реала» три виктории при одной неудаче.

«Челси»

«Челси» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Скорее всего, «аристократы» останутся на нынешней третьей позиции.

Вот только атака команды Томаса Тухеля не блещет. Даже в АПЛ лучшим снайпером команды является номинальный хавбек Мэйсон Маунт, отличившийся 10 мячами.

В минувшем туре своего чемпионата «Челси» добыл яркую победу. На выезде лондонцы разгромили «Саутгемптон» (0:6).

В этом поединке лондонцам будет уже нечего терять. Так что стоит ожидать от гостей бесшабашных атакующих действий.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.48, на ничью за 3.62, а на «Челси» — за 2.97.

«Реал» Мадрид имеет действующую серию из трех побед к ряду .

В составе «Челси» имеется ряд квалифицированных атакующих исполнителей.

Мадридцы обладают блестящей атакующей линией, способной смять оборону любого соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.40. Для остальных — более умеренный прогноз.