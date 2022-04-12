«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид в первом матче фактически решил вопрос с проходом в полуфинал. Победа на выезде (1:3) вышла полностью логичной.
В минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид также добыл победу. «Сливочные» не оставили шансов «Хетафе» (2:0).
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Челси
В этом поединке «Реал» Мадрид сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Но главное, что в потрясающей форме находится лидер атак мадридцев Карим Бензема.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Мадридцы довольно часто пересекаются с «Челси». Из пяти последних поединков в активе «Реала» три виктории при одной неудаче.
«Челси»
«Челси» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Скорее всего, «аристократы» останутся на нынешней третьей позиции.
Вот только атака команды Томаса Тухеля не блещет. Даже в АПЛ лучшим снайпером команды является номинальный хавбек Мэйсон Маунт, отличившийся 10 мячами.
В минувшем туре своего чемпионата «Челси» добыл яркую победу. На выезде лондонцы разгромили «Саутгемптон» (0:6).
В этом поединке лондонцам будет уже нечего терять. Так что стоит ожидать от гостей бесшабашных атакующих действий.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.48, на ничью за 3.62, а на «Челси» — за 2.97.
«Реал» Мадрид
В составе «Челси» имеется ряд квалифицированных атакующих исполнителей.
Мадридцы обладают блестящей атакующей линией, способной смять оборону любого соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.40. Для остальных — более умеренный прогноз.