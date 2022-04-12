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    Уверенная победа «сливочных»?

    «Реал» Мадрид — «Челси». Дерзкая ставка за 6.40 на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Челси»
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    Карим Бензема
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Апреля 2022 года
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид в первом матче фактически решил вопрос с проходом в полуфинал. Победа на выезде (1:3) вышла полностью логичной.

    В минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид также добыл победу. «Сливочные» не оставили шансов «Хетафе» (2:0).

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Челси

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Реал» Мадрид сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Но главное, что в потрясающей форме находится лидер атак мадридцев Карим Бензема.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Мадридцы довольно часто пересекаются с «Челси». Из пяти последних поединков в активе «Реала» три виктории при одной неудаче.

    «Челси»

    «Челси» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Скорее всего, «аристократы» останутся на нынешней третьей позиции.

    Вот только атака команды Томаса Тухеля не блещет. Даже в АПЛ лучшим снайпером команды является номинальный хавбек Мэйсон Маунт, отличившийся 10 мячами.

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    • В минувшем туре своего чемпионата «Челси» добыл яркую победу. На выезде лондонцы разгромили «Саутгемптон» (0:6).

    В этом поединке лондонцам будет уже нечего терять. Так что стоит ожидать от гостей бесшабашных атакующих действий.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.48, на ничью за 3.62, а на «Челси» — за 2.97.

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    «Реал» Мадрид имеет действующую серию из трех побед к ряду.

    В составе «Челси» имеется ряд квалифицированных атакующих исполнителей.

    Мадридцы обладают блестящей атакующей линией, способной смять оборону любого соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.40. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» Мадрид — «Челси»: прогноз, ставка (6.40), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «сливочных»?
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