«Вест Хэм»
«Вест Хэм» с боями прошел в четвертьфинал Лиги Европы. Лондонцы умудрились выбить из турнира одного из его фаворитов «Севилью».
В минувшем туре своего чемпионата «Вест Хэм» сумел добыть три очка. «Молотобойцы» переиграли «Эвертон» (2:1).
Коэффициенты матча Вест Хэм — Лион
В кадровом плане у команды относительная стабильность. Разве что давно пребывает в лазарете Ангело Огбонна.
Наверняка от лондонцев стоит ожидать активных атакующих действий. Правда, лидер атак команды Майкл Антонио не забивал уже больше месяца.
«Лион»
«Лион» в родном чемпионате выступает неровно. Лишь 9 место в Лиге 1 для «ткачей» является полным провалом.
Не радует надежностью оборона команды. В 30 матчах чемпионата лионцы пропустили 39 раз.
Между тем, в минувшем туре своего чемпионата «Лион» добыл три очка. Дома был обыгран «Анже» (3:2).
Неплохо выглядит Мусса Дембеле, оформивший дубль в последней встрече. Всего же в активе форварда 12 мячей в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.09, на ничью за 3.70, а на «Лион» — за 3.72.
«Вест Хэм» в последних матчах выглядит довольно монолитно.
Лионцы
Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.