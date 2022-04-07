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    «Вест Хэм» с «Лионом» устроят голепад?

    «Вест Хэм» — «Лион». Дерзкая ставка за 6.10 на матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Лион»
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    Мануэль Лансини
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Лион Лион
  • Лион
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» с боями прошел в четвертьфинал Лиги Европы. Лондонцы умудрились выбить из турнира одного из его фаворитов «Севилью».

    В минувшем туре своего чемпионата «Вест Хэм» сумел добыть три очка. «Молотобойцы» переиграли «Эвертон» (2:1).

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Лион

  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
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    В кадровом плане у команды относительная стабильность. Разве что давно пребывает в лазарете Ангело Огбонна.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Наверняка от лондонцев стоит ожидать активных атакующих действий. Правда, лидер атак команды Майкл Антонио не забивал уже больше месяца.

    «Лион»

    «Лион» в родном чемпионате выступает неровно. Лишь 9 место в Лиге 1 для «ткачей» является полным провалом.

    Не радует надежностью оборона команды. В 30 матчах чемпионата лионцы пропустили 39 раз.

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  • Вчера

    • Между тем, в минувшем туре своего чемпионата «Лион» добыл три очка. Дома был обыгран «Анже» (3:2).

    Неплохо выглядит Мусса Дембеле, оформивший дубль в последней встрече. Всего же в активе форварда 12 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.09, на ничью за 3.70, а на «Лион» — за 3.72.

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    «Вест Хэм» в последних матчах выглядит довольно монолитно.

    Лионцы неплохо смотрятся в атаке.

    Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Вест Хэм» — «Лион»: прогноз, ставка (6.10), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» с «Лионом» устроят голепад?
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