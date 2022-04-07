«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» с боями прошел в четвертьфинал Лиги Европы. Лондонцы умудрились выбить из турнира одного из его фаворитов «Севилью».

В минувшем туре своего чемпионата «Вест Хэм» сумел добыть три очка. «Молотобойцы» переиграли «Эвертон» (2:1).

Коэффициенты матча Вест Хэм — Лион 1 2.02 X 3.55 2 3.65 Ставка

В кадровом плане у команды относительная стабильность. Разве что давно пребывает в лазарете Ангело Огбонна.

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Наверняка от лондонцев стоит ожидать активных атакующих действий. Правда, лидер атак команды Майкл Антонио не забивал уже больше месяца.

«Лион»

«Лион» в родном чемпионате выступает неровно. Лишь 9 место в Лиге 1 для «ткачей» является полным провалом.

Не радует надежностью оборона команды. В 30 матчах чемпионата лионцы пропустили 39 раз.

Между тем, в минувшем туре своего чемпионата «Лион» добыл три очка. Дома был обыгран «Анже» (3:2).

Неплохо выглядит Мусса Дембеле, оформивший дубль в последней встрече. Всего же в активе форварда 12 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.09, на ничью за 3.70, а на «Лион» — за 3.72.

«Вест Хэм» в последних матчах выглядит довольно монолитно.

Лионцы неплохо смотрятся в атаке .

Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.