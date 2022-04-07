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    «Вест Хэм» выиграет у «Лиона» с крупным счетом?

    «Вест Хэм» — «Лион». Прогноз, ставки (к. 2.07) на футбол, Лига Европы, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Лион»
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    «Вест Хэм» потерпел всего лишь три поражения в 15-ти предыдущих матчах на своем поле
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Лиона» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Лион Лион
  • Лион
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» стал автором одной из сенсаций в 1/8 финала. Лондонский клуб остановил «Севилью», самую успешную команду в истории Лиги Европы.

    Оба матча завершились со счетом 1:0 — команды обменялись домашними победами в основное время. «Вест Хэм» дожал «Севилью» в овертайме лондонской встречи благодаря голу Андрея Ярмоленко.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Лион

  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    Вскоре после этого «Вест Хэм» проиграл «Тоттенхэму», но от команды Дэвида Мойеса было сложно ожидать чего-то другого после невероятной изнурительного матча с испанцами.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В минувшее воскресенье «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» (2:1), благодаря которой по-прежнему сохраняет неплохие шансы финишировать в топ-4 АПЛ.

    «Вест Хэм» потерпел всего лишь три поражения в 15-ти предыдущих матчах на своем поле.

    «Лион»

    «Лион» на предыдущей стадии турнира тоже сыграл значительно лучше, чем ожидалось. Французы прошли крепкий «Порту».

    При этом ключевой стала победа «Лиона» на поле португальцев. Ответная встреча завершилась вничью 1:1.

    В чемпионате Франции «Лион» по-прежнему находится в середине турнирной таблицы. В этом сезоне финишировать выше пятого-шестого места будет проблематично.

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    • Несколько дней назад «Лион» с трудом выиграл на своем поле у «Анже» (3:2). Интересно, что решающий гол забил бразилец Тете, который на прошлой неделе был арендован у донецкого «Шахтера».

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Лиона» — за 3.70.

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    «Вест Хэм» здорово играет на своем поле. В этом сезоне «молотобойцы» обыгрывали дома не только «Севилью», но и таких монстров, как «Челси» и «Ливерпуль».

    Скорее всего, «Вест Хэм» дожмет «Лион» в предстоящем матче. При этом почти нет сомнений, что это будет победа с разницей максимум в два мяча.

    Ставка — победа «Вест Хэма» за 2.07.

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    «Вест Хэм» — «Лион»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» выиграет у «Лиона» с крупным счетом?
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