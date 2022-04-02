«Факел»
«Факел» даже не скрывает, что поставил перед собой максимальные задачи. Олег Василенко прекрасно справляется со своими обязанностями.
На текущий момент команда занимает 3 место. Причем отставание от второго места составляет всего 2 очка.
Между тем, в минувшем туре «Факел» уступил «Енисею» (2:1). Обидно, что это поражение стало для воронежцев вторым к ряду.
В первом круге «Факел» на выезде просто-таки смел с газона соперника. В воротах кубанцев побывало четыре сухих мяча.
«Кубань»
Краснодарцы сражаются за выживание. Причем команда близка к выходу из зоны вылета, сравнявшись по очкам с конкурентами.
«Кубань» пока занимает вылетающее 17 место. Между тем, по игре команда выглядит явно крепче конкурентов.
Минувший тур сложился для «Кубани» вполне удачно. Дома краснодарцы расписали мировую с «Балтикой» (1:1).
Причем до того «Кубань» удачно погостила в Липецке (0:2). В общем, нет сомнений, что краснодарцы выберутся из ямы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.66, на ничью за 3.64, а на «Кубань» — за 5.60.
«Факел»
Кубанцы всеми силами стараются выбраться из опасной зоны.
Воронежцы попали в пике, проиграв два последних своих поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» или ничья с коэффициентом 2.24.