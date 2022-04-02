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    «Факелу» победы не видать!

    «Факел» — «Кубань». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, ФНЛ, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Кубань»
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    Олег Василенко
    «Факел» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Апреля 2022 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 16:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Факел»

    «Факел» даже не скрывает, что поставил перед собой максимальные задачи. Олег Василенко прекрасно справляется со своими обязанностями.

    На текущий момент команда занимает 3 место. Причем отставание от второго места составляет всего 2 очка.

    Между тем, в минувшем туре «Факел» уступил «Енисею» (2:1). Обидно, что это поражение стало для воронежцев вторым к ряду.

    Все прогнозы на футбол

    В первом круге «Факел» на выезде просто-таки смел с газона соперника. В воротах кубанцев побывало четыре сухих мяча.

    «Кубань»

    Краснодарцы сражаются за выживание. Причем команда близка к выходу из зоны вылета, сравнявшись по очкам с конкурентами.

    «Кубань» пока занимает вылетающее 17 место. Между тем, по игре команда выглядит явно крепче конкурентов.

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  • 29/03/2022

    • Минувший тур сложился для «Кубани» вполне удачно. Дома краснодарцы расписали мировую с «Балтикой» (1:1).

    Причем до того «Кубань» удачно погостила в Липецке (0:2). В общем, нет сомнений, что краснодарцы выберутся из ямы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.66, на ничью за 3.64, а на «Кубань» — за 5.60.

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    «Факел» переживает явно не лучший период.

    Кубанцы всеми силами стараются выбраться из опасной зоны.

    Воронежцы попали в пике, проиграв два последних своих поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» или ничья с коэффициентом 2.24.

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    «Факел» — «Кубань»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Факелу» победы не видать!
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