«Факел» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» даже не скрывает, что поставил перед собой максимальные задачи. Олег Василенко прекрасно справляется со своими обязанностями.

На текущий момент команда занимает 3 место. Причем отставание от второго места составляет всего 2 очка.

Между тем, в минувшем туре «Факел» уступил «Енисею» (2:1). Обидно, что это поражение стало для воронежцев вторым к ряду.

Все прогнозы на футбол

В первом круге «Факел» на выезде просто-таки смел с газона соперника. В воротах кубанцев побывало четыре сухих мяча.

«Кубань»

Краснодарцы сражаются за выживание. Причем команда близка к выходу из зоны вылета, сравнявшись по очкам с конкурентами.

«Кубань» пока занимает вылетающее 17 место. Между тем, по игре команда выглядит явно крепче конкурентов.

Минувший тур сложился для «Кубани» вполне удачно. Дома краснодарцы расписали мировую с «Балтикой» (1:1).

Причем до того «Кубань» удачно погостила в Липецке (0:2). В общем, нет сомнений, что краснодарцы выберутся из ямы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.66, на ничью за 3.64, а на «Кубань» — за 5.60.

«Факел» переживает явно не лучший период .

Кубанцы всеми силами стараются выбраться из опасной зоны.

Воронежцы попали в пике, проиграв два последних своих поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» или ничья с коэффициентом 2.24.