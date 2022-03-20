В воскресенье, 20 марта, в 22-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» сыграет против самарских «Крыльев Советов». Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало — в 16:30 по мск. «Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сочинская команда в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент находится на третьем месте с 38 баллами в активе. От третьей строки она отстает всего лишь на очко.

«Барсы» успели провести уже четыре официальных поединка после зимней паузы. Сперва в рамках чемпионата они дома одолели 2:0 тульский «Арсенал», что стало для них второй викторией в первенстве подряд.

Коэффициенты матча Сочи — Крылья Советов 1 1.90 X 3.60 2 4.00 Ставка

Однако после этого «Сочи» выбыл из Кубка России, проиграв на стадии 1/8 финала на своем поле московскому ЦСКА со счетом 1:2. Затем они в рамках первенства выиграли в гостях у «Ростова» 1:0 и расписали выездную мировую с «Химками» 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

Домашняя статистика «Сочи» в текущем розыгрыше РПЛ выглядит следующим образом: семь викторий, три поражения и ни одного ничейного результата.

«Крылья Советов»

С 29 зачетными пунктами «Крылья Советов» разместились на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. От опасной зоны команда оторвалась на девять баллов, что что вполне может себя чувствовать спокойно.

Еще с учетом матчей осенней части чемпионата России самарцы потерпели лишь одно фиаско, случившееся с ними в начале декабря дома против ЦСКА 0:1. Еще в этот период они раз выиграли и аж четыре встречи свели вничью.

Два из этих мировых результата состоялись уже после рестарта первенства. В них волжане поочередно поделили очки в родных стенах с тульским «Арсеналом» 2:2 и «Зенитом» 1:1.

В выездных поединках в этом чемпионате «Крылышки» выиграл три матча из девяти проведенных, два поединка они свели вничью и потерпели четыре неудачи.

Между собой эти команды провели четыре очных поединка, все которые выиграли «Крылья Советов».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 1.92.

На викторию «Крыльев Советов» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.70.

Прогнозируем, что в данном матче сочинцы прервут ужасную статистику с самарцами, выиграв на этот раз.