«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 15:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает скромную 11 позицию в таблице АПЛ. Впрочем, лондонцы способны дать бой любому сопернику.

В предыдущем туре чемпионата «Кристал Пэлас» это отлично продемонстрировал. Ничья с «Манчестер Сити» (0:0) тянет на подвиг.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Эвертон 1 1.93 X 3.45 2 4.10 Ставка

Зато с обороной у «Кристал Пэлас» имеются проблемы. В 29 матчах чемпионата команда умудрилась пропустить 38 мячей.

Все прогнозы на футбол

Против «Эвертона» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» выиграл лишь однажды при двух коллизиях.

«Эвертон»

Эта команда непривычно сражается за выживание в АПЛ. Команда Фрэнка Лэмпарда наверняка может в этой борьбе преуспеть.

«Эвертон» сейчас находится на 14 месте. А вот отрыв от опасной зоны пока выглядит не столь комфортно — всего три очка.

В предыдущем туре «Эвертон» сумел добыть три очка. Дома был минимально переигран крепкий «Ньюкасл».

Более того, эта победа может стать для команды глотком свежего воздуха. Теперь бы продолжить в том же духе и в Кубке Англии?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 2.01, на ничью за 3.60, а на «Эвертон» — за 4.18.

За «Кристал Пэлас» говорит фактор своего поля.

«Эвертон» может сконцентрироваться на борьбе за выживание .

Хозяева стабильнее «ирисок», к тому же соперник более занят борьбой за выживание в АПЛ. Наши прогноз и ставка — Победа «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.01.