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    Сохранит ли «Сассуоло» победную серию?

    «Салернитана» — «Сассуоло». Прогноз, ставки (к. 2.05) на футбол, Серия А, 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Сассуоло»
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    «Сассуоло» выиграл три последних матча
    «Салернитана» примет «Сассуоло» в матче 29 тура Серии А. Игра состоится 12 марта в 20:00 мск. «Салернитана» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Марта 2022 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 17:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Салернитана»

    Хозяева замыкают таблицу Серии А с 15 очками на счету. В их активе 3 победы, 6 ничьих и 17 поражений. Также у аутсайдера 61 пропущенный мяч, что является худшим результатом лиги.

    Перед прошлым туром «Салернитана» сыграла 4 матча подряд вничью. В этот список попадают игры со «Специей» (2:2), «Дженоа» (1:1), «Миланом» (2:2) и «Болоньей» (1:1).

    Коэффициенты матча Салернитана — Сассуоло

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.80
  • Ставка
    •

    В последнем поединке первенства коллектив потерпел разгромное поражение от действующего чемпиона «Интера» (0:5) на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    Команда не знает побед вот уже семь матчей, которые пришлись на Серию А, при четырех ничьих и трех поражениях.

    «Сассуоло»

    С 39 зачетными пунктами «Сассуоло» находится на десятой строке в турнирной таблице Серии А. От еврокубковой зоны коллектив отстает на восемь баллов, которые тяжело будет отыграть.

    «Черно-зеленые» превосходно провели свои три последних поединка в рамках чемпионата, поочередно обыграв «Интер» 2:0, «Фиорентину» 2:1 и «Венецию» 4:1.

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    • До этого же команда имела 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой поровну поделила мировые результаты и поражения, но только раз не забив за этот период.

    Беспроигрышная серия коллектива теперь составляет четыре поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Салернитана» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Сассуоло» победную серию?
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