«Салернитана» примет «Сассуоло» в матче 29 тура Серии А. Игра состоится 12 марта в 20:00 мск. «Салернитана» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Хозяева замыкают таблицу Серии А с 15 очками на счету. В их активе 3 победы, 6 ничьих и 17 поражений. Также у аутсайдера 61 пропущенный мяч, что является худшим результатом лиги.

Перед прошлым туром «Салернитана» сыграла 4 матча подряд вничью. В этот список попадают игры со «Специей» (2:2), «Дженоа» (1:1), «Миланом» (2:2) и «Болоньей» (1:1).

Коэффициенты матча Салернитана — Сассуоло 1 4.00 X 4.10 2 1.80 Ставка

В последнем поединке первенства коллектив потерпел разгромное поражение от действующего чемпиона «Интера» (0:5) на выезде.

Все прогнозы на Серию А

Команда не знает побед вот уже семь матчей, которые пришлись на Серию А, при четырех ничьих и трех поражениях.

«Сассуоло»

С 39 зачетными пунктами «Сассуоло» находится на десятой строке в турнирной таблице Серии А. От еврокубковой зоны коллектив отстает на восемь баллов, которые тяжело будет отыграть.

«Черно-зеленые» превосходно провели свои три последних поединка в рамках чемпионата, поочередно обыграв «Интер» 2:0, «Фиорентину» 2:1 и «Венецию» 4:1.

До этого же команда имела 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой поровну поделила мировые результаты и поражения, но только раз не забив за этот период.

Беспроигрышная серия коллектива теперь составляет четыре поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.