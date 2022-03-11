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    «Терьеры» устоят на поле «дроздов»

    «Вест Бромвич» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Англии, 11 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Хаддерсфилд Таун»
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    «Хаддерсфилд Таун»
    «Вест Бромвич» на своем поле примет «Хаддерсфилд Таун» в 37-м туре первого английского дивизиона. Игра состоится 11 марта и начнется в 23:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Марта 2022 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 23:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» пребывает на текущий момент довольно-таки в плачевном состоянии. За последние 13 встреч первенства он проиграл в восьми случаях.

    Еще три раза он сыграл вничью и дважды победил. Причем одна из викторий была накануне в гостях над «Халлом» 2:0. Перед этим у «дроздов» была 7-матчевая безвыигрышная серия, где было шесть фиаско.

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    Данная неудачная серия отбросила коллектив аж на 13 строку в турнирной таблице Чемпионшипа. И даже отставание от зоны плей-офф составляет уже шесть баллов, так что о повышение в классе можно забыть.

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    В родных же стенах «Вест Бромвич» в текущем первенстве уступил только дважды за 16 игр. Также команда восемь раз побеждала и шесть раз делила очки с соперниками.

    «Хаддерсфилд Таун»

    На текущий момент «Хаддерсфилд Таун» находится на второй строке в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая третью строку на балл, но при этом сыграв аж на четыре игры больше, чем ближайший преследователь.

    В рамках первенства страны «терьеры» последний раз уступали аж в конце ноября. После этого они семь встреч свели вничью и девять раз побеждали. Причем четыре виктории пришлись на последние четыре тура.

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    • Так в своей последней сыгранной игре чемпионата коллектив на своем поле разгромил «Питерборо» со счетом 3:0. А накануне он прекратил борьбу в Кубке Англии, проиграв «Ноттингему» 1:2 в 1/8 финала.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» выиграл только семь игр из 18 проведенных. Еще он пять раз уступал и шесть матчей завершил вничью.

    За последний пять очных встреч этих клубов четыре раза побеждали «терьеры» и раз сильнее были «дрозды».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Хаддерсфилд Таун» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.54.

    Считаем, что букмекеры здесь явно недооценивают гостей, которые уже давно не проигрывают в чемпионате. В общем, рекомендуем ставить в этой игре с Х на «терьеров».

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    «Вест Бромвич» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.03.2022. Прогнозы на футбол. «Терьеры» устоят на поле «дроздов»
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