«Вест Бромвич» на своем поле примет «Хаддерсфилд Таун» в 37-м туре первого английского дивизиона. Игра состоится 11 марта и начнется в 23:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» пребывает на текущий момент довольно-таки в плачевном состоянии. За последние 13 встреч первенства он проиграл в восьми случаях.

Еще три раза он сыграл вничью и дважды победил. Причем одна из викторий была накануне в гостях над «Халлом» 2:0. Перед этим у «дроздов» была 7-матчевая безвыигрышная серия, где было шесть фиаско.

Коэффициенты матча Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун 1 1.87 X 3.50 2 4.40 Ставка

Данная неудачная серия отбросила коллектив аж на 13 строку в турнирной таблице Чемпионшипа. И даже отставание от зоны плей-офф составляет уже шесть баллов, так что о повышение в классе можно забыть.

Все прогнозы на футбол

В родных же стенах «Вест Бромвич» в текущем первенстве уступил только дважды за 16 игр. Также команда восемь раз побеждала и шесть раз делила очки с соперниками.

«Хаддерсфилд Таун»

На текущий момент «Хаддерсфилд Таун» находится на второй строке в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая третью строку на балл, но при этом сыграв аж на четыре игры больше, чем ближайший преследователь.

В рамках первенства страны «терьеры» последний раз уступали аж в конце ноября. После этого они семь встреч свели вничью и девять раз побеждали. Причем четыре виктории пришлись на последние четыре тура.

Так в своей последней сыгранной игре чемпионата коллектив на своем поле разгромил «Питерборо» со счетом 3:0. А накануне он прекратил борьбу в Кубке Англии, проиграв «Ноттингему» 1:2 в 1/8 финала.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» выиграл только семь игр из 18 проведенных. Еще он пять раз уступал и шесть матчей завершил вничью.

За последний пять очных встреч этих клубов четыре раза побеждали «терьеры» и раз сильнее были «дрозды».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 1.97.

На викторию «Хаддерсфилд Таун» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.54.

Считаем, что букмекеры здесь явно недооценивают гостей, которые уже давно не проигрывают в чемпионате. В общем, рекомендуем ставить в этой игре с Х на «терьеров».