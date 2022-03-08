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    На 2-3 гола здесь можно рассчитывать

    «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, Чемпионшип, 8 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграет против «Мидлсбро» в перенесенном матче 26-м тура первой английской лиги. Встреча состоится 8 марта, начало — в 22:45 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Марта 2022 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 22:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» с 54 очками занимает в турнирной таблице Чемпионшипа седьмую позицию, однако от зоны плей-офф отстает всего лишь на один балл.

    «Клинки» достаточно хорошо проводят последний отрезок чемпионата, в 11 предыдущих турах проиграв только раз. Данное фиаско случилось с ними в позапрошлом туре в гостях от «Миллуолла» 0:1.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Мидлсбро

  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    В десяти других же поединках данного отрезка коллектив шесть встреч выиграл и четыре раза делил очки со своими оппонентами. Одна из мировых была пару дней тому назад дома с «Ноттингемом» 1:1.

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    Ровно половину из 16 домашних матчей в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» выиграл, четырежды еще он играл вничью и потерпел четыре поражения.

    «Мидлсбро»

    У «Мидлсбро» на счету находится 55 зачетных баллов. С ними он как раз находится на шестой позиции в турнирной таблице первенства первой английской лиги.

    За последние четыре игры с учетом всех турниров «речники» победили в трех из них и раз проиграли, неожиданно уступив в рамках чемпионата аутсайдеру «Барнсли» 2:3 на выезде.

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    • В минувшем же туре первенства коллектив нанес домашнее поражение «Лутону» со счетом 2:1, а немного ранее он в 1/8 финала Кубка Англии прошел «Тоттенхэм», выиграв 1:0 по итогам овертайма.

    Вне родных стен «Мидлсбро» в текущем розыгрыше Чемпионшипа проиграл семь встреч из 16 проведенных, еще четыре раза он победил и пять матчей завершил вничью.

    За последние четыре очные игры эти клубы неизменно обменивались домашними викториями. И, как правило, в этих поединках было забито 2-3 мяча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Мидлсбро» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.32.

    В последнее время основная масса встреч между этими соперниками приносит 2-3 забитых матча. Прогнозируем, что и на этот раз именно такое количество голов и будет.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на футбол. На 2-3 гола здесь можно рассчитывать
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