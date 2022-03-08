«Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграет против «Мидлсбро» в перенесенном матче 26-м тура первой английской лиги. Встреча состоится 8 марта, начало — в 22:45 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» с 54 очками занимает в турнирной таблице Чемпионшипа седьмую позицию, однако от зоны плей-офф отстает всего лишь на один балл.

«Клинки» достаточно хорошо проводят последний отрезок чемпионата, в 11 предыдущих турах проиграв только раз. Данное фиаско случилось с ними в позапрошлом туре в гостях от «Миллуолла» 0:1.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Мидлсбро 1 2.03 X 3.30 2 3.95 Ставка

В десяти других же поединках данного отрезка коллектив шесть встреч выиграл и четыре раза делил очки со своими оппонентами. Одна из мировых была пару дней тому назад дома с «Ноттингемом» 1:1.

Все прогнозы на футбол

Ровно половину из 16 домашних матчей в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» выиграл, четырежды еще он играл вничью и потерпел четыре поражения.

«Мидлсбро»

У «Мидлсбро» на счету находится 55 зачетных баллов. С ними он как раз находится на шестой позиции в турнирной таблице первенства первой английской лиги.

За последние четыре игры с учетом всех турниров «речники» победили в трех из них и раз проиграли, неожиданно уступив в рамках чемпионата аутсайдеру «Барнсли» 2:3 на выезде.

В минувшем же туре первенства коллектив нанес домашнее поражение «Лутону» со счетом 2:1, а немного ранее он в 1/8 финала Кубка Англии прошел «Тоттенхэм», выиграв 1:0 по итогам овертайма.

Вне родных стен «Мидлсбро» в текущем розыгрыше Чемпионшипа проиграл семь встреч из 16 проведенных, еще четыре раза он победил и пять матчей завершил вничью.

За последние четыре очные игры эти клубы неизменно обменивались домашними викториями. И, как правило, в этих поединках было забито 2-3 мяча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 2.14.

На викторию «Мидлсбро» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.32.

В последнее время основная масса встреч между этими соперниками приносит 2-3 забитых матча. Прогнозируем, что и на этот раз именно такое количество голов и будет.