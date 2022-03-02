В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Саутгемтон» на своем поле примет лондонский «Вест Хэмом». Встреча состоится 2 марта, начало — в 22:30 по мск. «Саутгемптон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в этом Кубке Англии успел преодолеть уже два этапа и оба раза это удавалось сделать с трудом, каждый раз выигрывая только по итогам овертайма.

Сперва «святые» одолели «Суонси», выиграв на выезде со счетом 3:2, а в 1/16 финала они прошли «Коветри» 2:1. Оба эти коллектива представляют Чемпионшип — первый английский дивизион.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Вест Хэм 1 2.30 X 3.45 2 3.05 Ставка

В турнирной таблице АПЛ «красно-белые» идут в середине турнирной таблицы, не имея никаких шансов на попадание в еврокубки. Сейчас у них 6-матчевая беспроигрышная серия.

Календарь и таблица АПЛ

В этот период «Саутгемптон» четыре раза победил и дважды сыграл вничью. Свои две последние игры клуб поочередно дома по 2:0 переиграл «Эвертон» и «Норвич».

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» также прошел два этапа в этом кубковом соревновании. В 1/32 финала он довольно-таки легко дома расправился с «Лидсом», выиграв со счетом 2:0.

Однако на следующем этапе «молотки» с большим трудом сломили сопротивление скромного «Киддерминстер Хэрриерс», решив все вопросы только по итогам овертайма — 2:1.

В чемпионате Англии лондонцы ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент они идут в турнирной таблице пятыми, но от четвертой строки отстают всего на два балла.

Накануне «Вест Хэм» в рамках АПЛ на своем поле одолел «Вулверхэмтон» со счетом 1:0 в рамках АПЛ. Этим результатом он продлил свою беспроигрышную серию до пяти встреч.

За последние девять очных игр этих команд шесть раз побеждали «молотки», дважды была мировая и раз победили «святые», сделав это в первом круге этого чемпионата — 3:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Саутгемтона» — 2.54, победа «Вест Хэма» — 2.91, ничья — 3.46.

Проход: «Саутгемтона» — 1.71; «Вест Хэма» — 2.14.

Так как «молотки» больше сконцентрированы на чемпионате, то в данном противостоянии ставим на хозяев. Наш прогноз — П1 в основное время.