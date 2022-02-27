В воскресенье, 27 февраля, в рамках 26-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле примет «Реймс». Начало встречи намечено на 15:00 по мск. «Монако» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

С 38 набранными очками «Монако» делит еще с двумя другими командами шестую позицию в турнирной таблице французской Лиги 1. От пятой строки отставание составляет всего два пункта.

За последние семь встреч чемпионата монегаски потерпели только одно поражение, которое было еще месяц тому назад на выезде от «Монпелье» со счетом 2:3. Причем роковой гол был пропущен уже в компенсированное время.

Коэффициенты матча Монако — Реймс 1 1.45 X 4.30 2 8.00 Ставка

В остальных же шести играх клуб из Княжества поровну поделил ничьи и победы. Свои два последних матча он свел вничью, поделив очки дома с «Лорьяном» 0:0 и в гостях с «Бордо» 1:1.

Календарь и таблица Лиги 1

В родных стенах «Монако» в текущем первенстве выиграл семь поединков из 13 проведенных, четыре матча еще завершились вничью и было два фиаско.

«Реймс»

«Реймс» с 28 набранными баллами разместился на 14-й позиции в турнирной таблице Лиги 1, опережая опасную зону на семь пунктов.

У «красно-белых» лишь одна победа за последние шесть встреч первенства. Добыта она была в начале этого месяца в родных стенах над «Бордо» со счетом 5:0.

В других же пяти поединках коллектив трижды был повержен и две игры свел вничью. Одна из этих мировых состоялась в прошлом туре на своей территории с «Брестом» — 1:1.

На чужих полях «Реймс» в этом чемпионате выиграл лишь две игры из 13, еще шесть раз он расписывал мировые и пять раз терпел фиаско.

За последние семь очных встреч этих клубов дважды побеждали монегаски и пять игр завершились вничью, и одна из них в первом круге — 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.50.

На викторию «Реймса» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.44.

Прогнозируем, что в родных стенах монегаски смогут уверенно разобраться с середняком лиги. Ставим здесь на хозяев с форой -1,5.