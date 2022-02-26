«Спартак»
Спартаковцы начинают новый цикл под руководством итальянца Паоло Ваноли. Вот только пока непонятно, на что реально реально способна команда.
Да и первый экзамен у Ваноли еще тот! Тем важнее будет добыть положительный результат.
Коэффициенты матча Спартак — ЦСКА
Причем три в последнее время спартаковцам особенно трудно даются дерби. Не мудрено: с таким-то тренерским карнавалом!
Кроме Павла Маслова, в лазарете «Спартак» больше никого нет. Стало быть, «красно-белые» предстанут в составе, максимально приближенном к основному.
ЦСКА
«Армейцы» еще не выбили из чемпионской гонки. Правда, отставание от «Зенита» составляет 8 очков.
К слову, оборона у ЦСКА — самая надежная в РПЛ. В 18 матчах пропущено только 16 мячей в свои ворота.
Отдан в аренду Федор Чалов. Да и с ним атака москвичей выглядела не особо мощно, как для одного из лидеров РПЛ.
Впрочем, приобретен колумбиец Хорхе Карраскаль. Наверняка свое место в составе найдет и турок Юсуф Языджы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 2.62, на ничью за 3.32, а на «Спартак» — за 2.90.
В контрольных матчах «Спартак» не блистал результатами.
«Армейцы» более монолитны, к тому же в последнее время успешны в столичных дерби. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора ЦСКА -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.80. Для остальных — более умеренный прогноз.