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    «Армейцы» уверенно победят в дерби?

    «Спартак» — ЦСКА. Дерзкая ставка за 5.80 на матч РПЛ 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
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    Игорь Акинфеев
    «Спартак» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Февраля 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Спартак»

    Спартаковцы начинают новый цикл под руководством итальянца Паоло Ваноли. Вот только пока непонятно, на что реально реально способна команда.

    Да и первый экзамен у Ваноли еще тот! Тем важнее будет добыть положительный результат.

    Коэффициенты матча Спартак — ЦСКА

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    Причем три в последнее время спартаковцам особенно трудно даются дерби. Не мудрено: с таким-то тренерским карнавалом!

    Все прогнозы на РПЛ

    Кроме Павла Маслова, в лазарете «Спартак» больше никого нет. Стало быть, «красно-белые» предстанут в составе, максимально приближенном к основному.

    ЦСКА

    «Армейцы» еще не выбили из чемпионской гонки. Правда, отставание от «Зенита» составляет 8 очков.

    К слову, оборона у ЦСКА — самая надежная в РПЛ. В 18 матчах пропущено только 16 мячей в свои ворота.

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    Впрочем, приобретен колумбиец Хорхе Карраскаль. Наверняка свое место в составе найдет и турок Юсуф Языджы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 2.62, на ничью за 3.32, а на «Спартак» — за 2.90.

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    В контрольных матчах «Спартак» не блистал результатами.

    ЦСКА неплохо усилился, и наверняка будет активно идти в атаку.

    «Армейцы» более монолитны, к тому же в последнее время успешны в столичных дерби. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора ЦСКА -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.80. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка (5.80), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Армейцы» уверенно победят в дерби?
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