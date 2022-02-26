«Спартак» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Спартаковцы начинают новый цикл под руководством итальянца Паоло Ваноли. Вот только пока непонятно, на что реально реально способна команда.

Да и первый экзамен у Ваноли еще тот! Тем важнее будет добыть положительный результат.

Коэффициенты матча Спартак — ЦСКА 1 2.55 X 3.30 2 2.80 Ставка

Причем три в последнее время спартаковцам особенно трудно даются дерби. Не мудрено: с таким-то тренерским карнавалом!

Все прогнозы на РПЛ

Кроме Павла Маслова, в лазарете «Спартак» больше никого нет. Стало быть, «красно-белые» предстанут в составе, максимально приближенном к основному.

ЦСКА

«Армейцы» еще не выбили из чемпионской гонки. Правда, отставание от «Зенита» составляет 8 очков.

К слову, оборона у ЦСКА — самая надежная в РПЛ. В 18 матчах пропущено только 16 мячей в свои ворота.

Отдан в аренду Федор Чалов. Да и с ним атака москвичей выглядела не особо мощно, как для одного из лидеров РПЛ.

Впрочем, приобретен колумбиец Хорхе Карраскаль. Наверняка свое место в составе найдет и турок Юсуф Языджы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 2.62, на ничью за 3.32, а на «Спартак» — за 2.90.

В контрольных матчах «Спартак» не блистал результатами.

ЦСКА неплохо усилился , и наверняка будет активно идти в атаку.

«Армейцы» более монолитны, к тому же в последнее время успешны в столичных дерби. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора ЦСКА -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.80. Для остальных — более умеренный прогноз.