В субботу, 26 февраля московский «Спартак» примет столичный ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Во время зимнего перерыва команду возглавил итальянец Паоло Ваноли, сменивший португальского специалиста Руя Виторию.

Зимой клуб покинули защитники Жиго и Гапонов, хавбеки Хендрикс, Понсе и Ломовицкий, форвард Мелкадзе. Пришли защитники Классен и Чернов, хавбеки Пруцев, Перейра и Хлусевич, нападающий Николсон и вратарь Свинов.

Коэффициенты матча Спартак — ЦСКА 1 2.55 X 3.30 2 2.80 Ставка

В время зимних сборов «Спартак» провел контрольные матчи со «Слованом» (2:2), «Ригой» (0:0), «Джохором» (1:1), «Уралом» (3:1), «Ливой» (5:1), «Пюником» (1:1), «Нефтехимиком» (3:0) и карагандинским «Шахтером» (3:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 18 туров РПЛ «Спартак» с 23 очками на 9-м месте. Разница мячей 20-26, 4 гола у Промеса. Не сыграет Кофрие, под вопросом Маслов и Кутепов.

ЦСКА

Армейский клуб зимой покинули защитники Гогуа и Васин, полузащитники Бохинен, Кучаев и Бистрович, а также нападающие Жиронкин, Чалов и Н'Диай.

Усилились подопечные Березуцкого хавбеками Языджи («Лилль»), Карраскаль («Ривер-Плейт») и Гбаменом («Эвертон»), а также нападающим Хесусом Мединой («Нью-Йорк Сити»).

Во время зимних сборов ЦСКА сыграл с «Дюделанжем» (0:1), «Виборгом» (3:2), «Норшелланом» (1:0), «Лонгбю» (3:2), «Мерсией» (3:0) и «Рубином» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров РПЛ ЦСКА с 30 очками на 4-м месте. Разница мячей 21-16, у Заболотного 5 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.45, а на победу ЦСКА — 2.80.

В первом круге ЦСКА победил дома со счетом 1:0. В 5 последних матчах «Спартак» одержал две победы и трижды проиграл. Ничья в 10 матчах РПЛ была зафиксирована лишь раз.

На «Открытие Арене» ЦСКА выиграл лишь один мяч из последних 5, потерпев 4 поражения. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет .