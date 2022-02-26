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    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз, ставки (к. 1.80) на футбол, РПЛ, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
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    Паоло Ваноли
    В субботу, 26 февраля московский «Спартак» примет столичный ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Февраля 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Спартак»

    Во время зимнего перерыва команду возглавил итальянец Паоло Ваноли, сменивший португальского специалиста Руя Виторию.

    Зимой клуб покинули защитники Жиго и Гапонов, хавбеки Хендрикс, Понсе и Ломовицкий, форвард Мелкадзе. Пришли защитники Классен и Чернов, хавбеки Пруцев, Перейра и Хлусевич, нападающий Николсон и вратарь Свинов.

    Коэффициенты матча Спартак — ЦСКА

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    В время зимних сборов «Спартак» провел контрольные матчи со «Слованом» (2:2), «Ригой» (0:0), «Джохором» (1:1), «Уралом» (3:1), «Ливой» (5:1), «Пюником» (1:1), «Нефтехимиком» (3:0) и карагандинским «Шахтером» (3:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 18 туров РПЛ «Спартак» с 23 очками на 9-м месте. Разница мячей 20-26, 4 гола у Промеса. Не сыграет Кофрие, под вопросом Маслов и Кутепов.

    ЦСКА

    Армейский клуб зимой покинули защитники Гогуа и Васин, полузащитники Бохинен, Кучаев и Бистрович, а также нападающие Жиронкин, Чалов и Н'Диай.

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    • Усилились подопечные Березуцкого хавбеками Языджи («Лилль»), Карраскаль («Ривер-Плейт») и Гбаменом («Эвертон»), а также нападающим Хесусом Мединой («Нью-Йорк Сити»).

    Во время зимних сборов ЦСКА сыграл с «Дюделанжем» (0:1), «Виборгом» (3:2), «Норшелланом» (1:0), «Лонгбю» (3:2), «Мерсией» (3:0) и «Рубином» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров РПЛ ЦСКА с 30 очками на 4-м месте. Разница мячей 21-16, у Заболотного 5 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.45, а на победу ЦСКА — 2.80.

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    В первом круге ЦСКА победил дома со счетом 1:0. В 5 последних матчах «Спартак» одержал две победы и трижды проиграл. Ничья в 10 матчах РПЛ была зафиксирована лишь раз.

    На «Открытие Арене» ЦСКА выиграл лишь один мяч из последних 5, потерпев 4 поражения. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным, в первом матче после перерыва команды будут осторожничать. Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 2.02 и ТМ 2,5 за 1.85.

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    «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. Каким получится дебют Паоло Ваноли в чемпионате России?
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