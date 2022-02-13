«Суонси» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 16:00 мск. «Суонси» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» в нынешнем сезоне непривычно борется за выживание Чемпионшип. Команда на текущий момент занимает 17 место.

В последних матчах «Суонси» нестабилен. То неудача в матче с «Лутоном» (0:1), то победа над сильным «Блэкберном» (1:0)…

Коэффициенты матча Суонси — Бристоль Сити 1 1.95 X 3.55 2 3.95 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Суонси» не смог разжиться очками. На выезде команда разгромно уступила «Сток Сити» (3:0).

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Поединки против «Бристоль Сити» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей «Суонси» выиграл дважды при одном поражении.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» в Чемпионшип выступает на своем уровне. Команда находится на 16 месте, и вряд ли опустится до борьбы за выживание.

Между тем, минувший тур «Бристоль Сити» провел ударно. Дома команда сумела нанести поражение «Редингу» (2:1).

Причем до того бристольцы безропотно уступили «Блэкпулу» (3:1). Так что со стабильностью команда не дружит.

В первом круге «Бристоль Сити» дома минимально уступил «Суонси». Тот матч запомнился большим количеством фолов и желтых карточек.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.05, на ничью за 3.55, а на «Бристоль Сити» — за 3.55.

«Суонси» нестабилен, но дома постарается взять три очка.

«Бристоль Сити» слишком часто пропускает в свои ворота.

«Лебеди» смотрятся сильнее, к тому же бристольцы имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Суонси» с коэффициентом 2.05.