«Суонси»
«Суонси» в нынешнем сезоне непривычно борется за выживание Чемпионшип. Команда на текущий момент занимает 17 место.
В последних матчах «Суонси» нестабилен. То неудача в матче с «Лутоном» (0:1), то победа над сильным «Блэкберном» (1:0)…
Коэффициенты матча Суонси — Бристоль Сити
В предыдущем туре чемпионата «Суонси» не смог разжиться очками. На выезде команда разгромно уступила «Сток Сити» (3:0).
Поединки против «Бристоль Сити» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей «Суонси» выиграл дважды при одном поражении.
«Бристоль Сити»
«Бристоль Сити» в Чемпионшип выступает на своем уровне. Команда находится на 16 месте, и вряд ли опустится до борьбы за выживание.
Между тем, минувший тур «Бристоль Сити» провел ударно. Дома команда сумела нанести поражение «Редингу» (2:1).
Причем до того бристольцы безропотно уступили «Блэкпулу» (3:1). Так что со стабильностью команда не дружит.
В первом круге «Бристоль Сити» дома минимально уступил «Суонси». Тот матч запомнился большим количеством фолов и желтых карточек.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.05, на ничью за 3.55, а на «Бристоль Сити» — за 3.55.
«Суонси» нестабилен, но дома постарается взять три очка.
«Бристоль Сити»
«Лебеди» смотрятся сильнее, к тому же бристольцы имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Суонси» с коэффициентом 2.05.