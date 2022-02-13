Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновВыстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля Камила ВалиеваОлимпийская сказка обернулась кошмаром. Валиевой придется защищаться в суде Жота стал героем матчаЖота и Диас удержали «Ливерпуль» в чемпионской гонке
  • 01:11
    • «Севилья» выиграла у «Эльче» и сократила отставание от «Реала»
  • 00:58
    • ПСЖ вырвал победу у «Ренна» благодаря голу Мбаппе
  • 00:19
    • «Лейпциг» обыграл «Кельн», у Ольмо гол и пас
  • 17:21
    • РУСАДА начало расследования в отношении персонала фигуристки Валиевой
  • 17:53
    • Россиянин Третьяков не смог попасть в тройку призеров Олимпиады по скелетону
  • 16:57
    • Мужская сборная России по кёрлингу разгромила Данию на ОИ в Пекине
  • 16:47
    • Объявлены стартовые номера биатлонистов сборной России на олимпийский спринт
    Все новости спорта

    «Суонси» одолеет бристольцев

    «Суонси» — «Бристоль Сити». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионшип, 13 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Суонси Прогнозы на Бристоль Сити
    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Бристоль Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Обафеми
    «Суонси» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 16:00 мск. «Суонси» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Февраля 2022 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 16:00 Бристоль Сити Бристоль Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Суонси»

    «Суонси» в нынешнем сезоне непривычно борется за выживание Чемпионшип. Команда на текущий момент занимает 17 место.

    В последних матчах «Суонси» нестабилен. То неудача в матче с «Лутоном» (0:1), то победа над сильным «Блэкберном» (1:0)…

    Коэффициенты матча Суонси — Бристоль Сити

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Суонси» не смог разжиться очками. На выезде команда разгромно уступила «Сток Сити» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против «Бристоль Сити» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей «Суонси» выиграл дважды при одном поражении.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» в Чемпионшип выступает на своем уровне. Команда находится на 16 месте, и вряд ли опустится до борьбы за выживание.

    Между тем, минувший тур «Бристоль Сити» провел ударно. Дома команда сумела нанести поражение «Редингу» (2:1).

  • Роналду и Месси могут стать партнерами благодаря Зидану
  • Станет ли ПСЖ еще более звездным?
  • 09/02/2022

    • Причем до того бристольцы безропотно уступили «Блэкпулу» (3:1). Так что со стабильностью команда не дружит.

    В первом круге «Бристоль Сити» дома минимально уступил «Суонси». Тот матч запомнился большим количеством фолов и желтых карточек.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.05, на ничью за 3.55, а на «Бристоль Сити» — за 3.55.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Суонси» нестабилен, но дома постарается взять три очка.

    «Бристоль Сити» слишком часто пропускает в свои ворота.

    «Лебеди» смотрятся сильнее, к тому же бристольцы имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Суонси» с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Бостон — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анахайм — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.02
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кадис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.91
  • Прогноз на матч Лацио — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.23
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Суонси» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. «Суонси» одолеет бристольцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры