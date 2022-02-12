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    «Фрайбург» заберёт свои 3 очка

    «Фрайбург» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Германии, 12 февраля 2022 года

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    Кристиан Гюнтер
    «Фрайбург» на своём поле сыграет против «Майнца» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 12 февраля, начало — 17:30 (мск). «Фрайбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Февраля 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Фрайбург»

    «Бразильцы из Брайсгау» занимают 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии набрав 33 очка, опережающий «Унион» имеет всего на 1 балл больше.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Фрайбург» 4 раза проиграл своим соперникам, 2 раза довольствовался ничьей и 4 раза радовал своих болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Майнц

  • 1
  • 2.13
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    В Бундеслиге после результативной ничьей с «Арминией» (2:2) «Фрайбург» разгромно проиграл дортмундской «Боруссии» со счётом 5:1. После этого был матч со «Штутгартом» в котором команда одержала победу — 2:0, а в последнем туре чемпионата «Фрайбург» минимально проиграл «Кёльну» (1:0).

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    В этом матче на поле не сможет выйти нападающий Нишан Буркарт.

    «Майнц»

    «Карнавальники» находятся на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги набрав 30 очков за 21 тур, а это всего на 3 балла меньше от нынешнего соперника команды.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Майнц» 4 раза смог обыграть своих оппонентов и 6 раз потерпел поражения.

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    • В чемпионате Германии «карнавальники» два тура назад на домашнем стадионе смогли обыграть «Бохум» со счётом 1:0, после этого в выездном поединке с «Гройтер Фюрт» команда проиграла — 2:1. А в последнем туре чемпионата «Майнц» встречался с «Хоффенхаймом» и обыграл его со счётом 2:0.

    Команде не смогут помочь Маркус Ингвартсен и Никлас Тауэр.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Майнца» — за 3.50.

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    Прогноз — «Фрайбург» рассматривается как фаворит пары. Но важнее то, что «Майнц» — типично «домашняя» команда, а сейчас она будет играть в гостях, поэтому «Фрайбург» сможет забрать свои 3 очка.

    Ставка — Победа «Фрайбурга» за 2.15.

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    «Фрайбург» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» заберёт свои 3 очка
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