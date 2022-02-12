«Фрайбург» на своём поле сыграет против «Майнца» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 12 февраля, начало — 17:30 (мск). «Фрайбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» занимают 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии набрав 33 очка, опережающий «Унион» имеет всего на 1 балл больше.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Фрайбург» 4 раза проиграл своим соперникам, 2 раза довольствовался ничьей и 4 раза радовал своих болельщиков победами.

Коэффициенты матча Фрайбург — Майнц 1 2.13 X 3.40 2 3.55 Ставка

В Бундеслиге после результативной ничьей с «Арминией» (2:2) «Фрайбург» разгромно проиграл дортмундской «Боруссии» со счётом 5:1. После этого был матч со «Штутгартом» в котором команда одержала победу — 2:0, а в последнем туре чемпионата «Фрайбург» минимально проиграл «Кёльну» (1:0).

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В этом матче на поле не сможет выйти нападающий Нишан Буркарт.

«Майнц»

«Карнавальники» находятся на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги набрав 30 очков за 21 тур, а это всего на 3 балла меньше от нынешнего соперника команды.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Майнц» 4 раза смог обыграть своих оппонентов и 6 раз потерпел поражения.

В чемпионате Германии «карнавальники» два тура назад на домашнем стадионе смогли обыграть «Бохум» со счётом 1:0, после этого в выездном поединке с «Гройтер Фюрт» команда проиграла — 2:1. А в последнем туре чемпионата «Майнц» встречался с «Хоффенхаймом» и обыграл его со счётом 2:0.

Команде не смогут помочь Маркус Ингвартсен и Никлас Тауэр.

Прогноз и ставка

На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Майнца» — за 3.50.

Прогноз — «Фрайбург» рассматривается как фаворит пары. Но важнее то, что «Майнц» — типично «домашняя» команда, а сейчас она будет играть в гостях, поэтому «Фрайбург» сможет забрать свои 3 очка.

Ставка — Победа «Фрайбурга» за 2.15.