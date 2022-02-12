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    «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» дотянут до серии пенальти?

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли». Прогноз, ставки (к. 3.50) на футбол, клубный чемпионат мира, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»
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    «Аль-Хиляль»
    Египетский «Аль-Ахли» сыграет против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии в матче за третье место на клубном чемпионате мира. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 16:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ 12 Февраля 2022 года
    Аль-Хилаль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хилаль 16:00 Аль-Ахли Аль-Ахли
  • Клубный ЧМ
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    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» стартовал на клубном чемпионате мира с 1/4 финала. Аравийский гранд разнес «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Встреча завершилась с неприличным счетом 6:1.

    Впрочем, это не должно удивлять в данном случае. У «Аль-Хиляля» очень солидный состав. За эту команду играют Мусса Марега, Одион Игало и Андре Каррильо, успевшие неплохо пошуметь в Европе. Кроме того, в «Аль-Хиляля» собраны лучшие футболисты Саудовской Аравии.

    В полуфинале «Аль-Хиляль» уступил «Челси» (0:1). Несмотря на результат, клуб из Эр-Рияда очень солидно провел матч против победителя Лиги чемпионов. Вопреки ожиданиям, «Аль-Хиляль» до последнего сопротивлялся.

    «Аль-Ахли»

    «Аль-Ахли» в четвертьфинале одержал победу над мексиканским «Монтерреем» (1:0). И это сенсация, букмекеры были уверены, что дальше пройдет лучший клуб Северной Америки.

    У «Монтеррея» было немало моментов, но египтяне выстояли, в том числе благодаря своему вратарю.

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    Повторить то же самое в полуфинале не получилось. «Аль-Ахли» проиграл бразильскому «Палмейрас» (0:2), хотят на этот раз смотрел как раз намного интереснее.

    Прогноз и ставка

    На «Аль-Хиляль» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Аль-Ахли» — за 3.84.

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    У «Аль-Хиляля» лучше состав, в нем есть довольно известные игроки, но вряд ли этот нюанс станет ключевым. Египтяне будут сражаться, их команды всегда очень неуступчивы.

    Ставка — ничья в основное время за 3.50.

    Скорее всего, стандартных 90 минут командами окажется недостаточно. Более того, здесь спокойно может дойти до серии пенальти.

    Вполне можно рассмотреть ставку на то, что в этой игре будет послематчевая серия пенальти за 3.50.

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» дотянут до серии пенальти?
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