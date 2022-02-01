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    Увезет ли «Марсель» очки с «Парк Олимпик»?

    «Лион» — «Марсель». Прогноз, ставки (к. 1.90) на футбол, чемпионат Франции, 1 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Марсель»
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    «Марсель»
    В перенесенном матче 14-го тура французской Лиги 1 «Лион» примет «Марсель». Встреча в Лионе на стадионе «Парк Олимпик» пройдет 1 февраля и начнется в 23:00 мск. «Лион» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Февраля 2022 года
    Лион
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    •  Лион 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    Напомним, что матч 14-го тура должен был пройти еще 21 ноября 2021 года, но был остановлен спустя две минуты после стартового свистка, после того, как хавбеку «Марселя» Димитри Пайету попала в голову бутылка, брошенная с трибун.

    «Лион» перед новым годом дома поделили очки с «Метцем» (1:1), а в первом матче января едва не победил на своем поле ПСЖ — 1:1.

    Коэффициенты матча Лион — Марсель

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    В последних матчах «Олимпик» на выезде справился с «Труа» (1:0) и на своем поле одолел «Сент-Этьен» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После 21 матча Лиги 1 «Лион» с 31 очком на 11-м месте. Разница мячей 29-27, Лукас Пакета забил 7 голов.

    «Марсель»

    Провансальцы начали январь с кубковой победы, разгромив в 1/16 финала «Шовиньи» (3:0), после чего в гостевом матче Лиги 1 победили «Бордо» (1:0).

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    • Домашняя встреча с «Лиллем» завершилась ничьей 1:1, а выездной матч чемпионата с «Лансом» марсельцы выиграли со счетом 1:0.

    В последнем матче «Марсель» в 1/8 финала Кубка Франции встречался 29 января с «Монпелье». Команды провели на поле 120 минут и провансальцы добились победы по пенальти — 1:1 (5:4).

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 21 матча «Марсель» на 3-м месте с 40 очками и разницей мячей 30-16. Пайет забил 8 голов.
    Не сыграют Ахмаду Бамба Диенг, Папа Гуйе, Конрад де ла Фуэнте, Жерсон Сантос.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Марселя» — 2.70.

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    Два последних матча команд завершились со счетом 1:1. В Лионе марсельцы ни выиграли ни одного из пяти последних матчей, потерпев 4 поражения.

    «Лион» последний матч провел 21 января — команда больше отдохнула, но выпала из игрового ритма. Прогнозируем, что «Марсель» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 2.15 и ТМ 2,5 за 1.90.

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    «Лион» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Марсель» очки с «Парк Олимпик»?
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