В перенесенном матче 14-го тура французской Лиги 1 «Лион» примет «Марсель». Встреча в Лионе на стадионе «Парк Олимпик» пройдет 1 февраля и начнется в 23:00 мск. «Лион» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Напомним, что матч 14-го тура должен был пройти еще 21 ноября 2021 года, но был остановлен спустя две минуты после стартового свистка, после того, как хавбеку «Марселя» Димитри Пайету попала в голову бутылка, брошенная с трибун.

«Лион» перед новым годом дома поделили очки с «Метцем» (1:1), а в первом матче января едва не победил на своем поле ПСЖ — 1:1.

Коэффициенты матча Лион — Марсель 1 2.60 X 3.40 2 2.70 Ставка

В последних матчах «Олимпик» на выезде справился с «Труа» (1:0) и на своем поле одолел «Сент-Этьен» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

После 21 матча Лиги 1 «Лион» с 31 очком на 11-м месте. Разница мячей 29-27, Лукас Пакета забил 7 голов.

«Марсель»

Провансальцы начали январь с кубковой победы, разгромив в 1/16 финала «Шовиньи» (3:0), после чего в гостевом матче Лиги 1 победили «Бордо» (1:0).

Домашняя встреча с «Лиллем» завершилась ничьей 1:1, а выездной матч чемпионата с «Лансом» марсельцы выиграли со счетом 1:0.

В последнем матче «Марсель» в 1/8 финала Кубка Франции встречался 29 января с «Монпелье». Команды провели на поле 120 минут и провансальцы добились победы по пенальти — 1:1 (5:4).

Календарь и таблица Лиги 1

После 21 матча «Марсель» на 3-м месте с 40 очками и разницей мячей 30-16. Пайет забил 8 голов.

Не сыграют Ахмаду Бамба Диенг, Папа Гуйе, Конрад де ла Фуэнте, Жерсон Сантос.

Прогноз и ставка

На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Марселя» — 2.70.

Два последних матча команд завершились со счетом 1:1. В Лионе марсельцы ни выиграли ни одного из пяти последних матчей, потерпев 4 поражения.

«Лион» последний матч провел 21 января — команда больше отдохнула, но выпала из игрового ритма. Прогнозируем, что «Марсель» не проиграет .