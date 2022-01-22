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    В битве аутсайдеров забьют все?

    «Леванте» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примера, 22 января 2022 года

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    Альваро Негредо
    «Леванте» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 января, начало — в 16:00 мск. «Леванте» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Января 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 16:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Леванте»

    «Леванте» в нынешнем сезоне проваливается полностью. Причем как в плане игры, так и в плане результата, занимая последнее 20 место.

    Правда, в минувшем туре левантийцы наконец-то победили. Дома команда оставила ни с чем «Мальорку» (2:0).

    Коэффициенты матча Леванте — Кадис

  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 5.05
  • Ставка
    •

    К слову, свой первый мяч в сезоне забил Роберто Сольдадо. Ветеран наверняка еще скажет свое веское слово.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Против «Кадиса» «Леванте» в последнее время играет вполне прилично. Из пяти последних очных поединков была добыта одна победа при четырех ничьих.

    «Кадис»

    Эта команда также борется за выживание в Примере. Текущее 19 место является этому красноречивым подтверждением.

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 21 матче команда забила только 17 мячей.

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    • К слову, в минувшем туре «Кадис» упустил верную викторию. Дома команда расписала мировую с «Эспаньолом» (2:2).

    Зато в Кубке Испании команда прошла в ¼ финала. В серии пенальти был обыгран хихонский «Спортинг».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Леванте» за 1.84, на ничью за 3.72, а на «Кадис» — за 4.70.

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    Атака во главе с Сольдадо должна улучшить свою голевую отдачу.

    «Кадис» в прошлом туре показал, что у команды не все так плохо с реализацией.

    В битве аутсайдеров обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.

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    «Леванте» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. В битве аутсайдеров забьют все?
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