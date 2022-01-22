«Леванте» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 января, начало — в 16:00 мск. «Леванте» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» в нынешнем сезоне проваливается полностью. Причем как в плане игры, так и в плане результата, занимая последнее 20 место.

Правда, в минувшем туре левантийцы наконец-то победили. Дома команда оставила ни с чем «Мальорку» (2:0).

Коэффициенты матча Леванте — Кадис 1 1.72 X 3.65 2 5.05 Ставка

К слову, свой первый мяч в сезоне забил Роберто Сольдадо. Ветеран наверняка еще скажет свое веское слово.

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Против «Кадиса» «Леванте» в последнее время играет вполне прилично. Из пяти последних очных поединков была добыта одна победа при четырех ничьих.

«Кадис»

Эта команда также борется за выживание в Примере. Текущее 19 место является этому красноречивым подтверждением.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 21 матче команда забила только 17 мячей.

К слову, в минувшем туре «Кадис» упустил верную викторию. Дома команда расписала мировую с «Эспаньолом» (2:2).

Зато в Кубке Испании команда прошла в ¼ финала. В серии пенальти был обыгран хихонский «Спортинг».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Леванте» за 1.84, на ничью за 3.72, а на «Кадис» — за 4.70.

Атака во главе с Сольдадо должна улучшить свою голевую отдачу.

«Кадис» в прошлом туре показал, что у команды не все так плохо с реализацией .

В битве аутсайдеров обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.