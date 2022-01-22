«Леванте»
«Леванте» в нынешнем сезоне проваливается полностью. Причем как в плане игры, так и в плане результата, занимая последнее 20 место.
Правда, в минувшем туре левантийцы наконец-то победили. Дома команда оставила ни с чем «Мальорку» (2:0).
Коэффициенты матча Леванте — Кадис
К слову, свой первый мяч в сезоне забил Роберто Сольдадо. Ветеран наверняка еще скажет свое веское слово.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Против «Кадиса» «Леванте» в последнее время играет вполне прилично. Из пяти последних очных поединков была добыта одна победа при четырех ничьих.
«Кадис»
Эта команда также борется за выживание в Примере. Текущее 19 место является этому красноречивым подтверждением.
Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 21 матче команда забила только 17 мячей.
К слову, в минувшем туре «Кадис» упустил верную викторию. Дома команда расписала мировую с «Эспаньолом» (2:2).
Зато в Кубке Испании команда прошла в ¼ финала. В серии пенальти был обыгран хихонский «Спортинг».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Леванте» за 1.84, на ничью за 3.72, а на «Кадис» — за 4.70.
Атака во главе с Сольдадо должна улучшить свою голевую отдачу.
«Кадис» в прошлом туре показал, что
В битве аутсайдеров обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.