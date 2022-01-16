«Реймс» сыграет на своем поле с «Метцем» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:00 мск. «Реймс» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Правда, плотность в ней такова, что опасная зона совсем недалеко.

В предыдущем туре «Реймс» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Клермоном» (0:0).

Коэффициенты матча Реймс — Метц 1 1.78 X 3.55 2 4.90 Ставка

Более того, «Реймс» не пропускает уже на протяжении двух матчей. Да и в Лиге 1 команда не проигрывает уже больше месяца.

Все прогнозы на Лигу 1

С «Метцем» команда традиционно играет неудачно. Последняя виктория состоялась почти 10 (!) лет назад.

«Метц»

Эта команда отчаянно бьется за выживание. Текущее 19 место с 16 очками — такова нынешняя диспозиция команды.

Причем отставание от спасительной 17 позиции минимальное. Однако 41 пропущенный мяч — один из худших показателей в элите французского футбола.

К слову, в минувшем туре «Метц» вновь огорчил своих болельщиков результатом. Домашнее поражение от «Страсбурга» (0:2) явно дисгармонирует с задачами команды.

Последнюю победу команда одержала еще месяц назад (4:1 над «Лорьяном»). Вот только в этом матче команде не поможет травмированный защитник Фабьен Сантонз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реймс» за 1.75, на ничью за 3.50, а на «Метц» — за 5.00.

«Реймс» в последних матчах достаточно монолитно выглядит в обороне.

«Метц» пропускает едва ли не чаще всех в лиге .

Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.