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    «Реймс» — «Метц». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига 1, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Метц»
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    Николя де Превиль
    «Реймс» сыграет на своем поле с «Метцем» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:00 мск. «Реймс» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Января 2022 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 17:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    «Реймс» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Правда, плотность в ней такова, что опасная зона совсем недалеко.

    В предыдущем туре «Реймс» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Клермоном» (0:0).

    Коэффициенты матча Реймс — Метц

  • 1
  • 1.78
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
    •

    Более того, «Реймс» не пропускает уже на протяжении двух матчей. Да и в Лиге 1 команда не проигрывает уже больше месяца.

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    С «Метцем» команда традиционно играет неудачно. Последняя виктория состоялась почти 10 (!) лет назад.

    «Метц»

    Эта команда отчаянно бьется за выживание. Текущее 19 место с 16 очками — такова нынешняя диспозиция команды.

    Причем отставание от спасительной 17 позиции минимальное. Однако 41 пропущенный мяч — один из худших показателей в элите французского футбола.

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    • К слову, в минувшем туре «Метц» вновь огорчил своих болельщиков результатом. Домашнее поражение от «Страсбурга» (0:2) явно дисгармонирует с задачами команды.

    Последнюю победу команда одержала еще месяц назад (4:1 над «Лорьяном»). Вот только в этом матче команде не поможет травмированный защитник Фабьен Сантонз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реймс» за 1.75, на ничью за 3.50, а на «Метц» — за 5.00.

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    «Реймс» в последних матчах достаточно монолитно выглядит в обороне.

    «Метц» пропускает едва ли не чаще всех в лиге.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.

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    «Реймс» — «Метц»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. На «Огюст Делон» забьют все?
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