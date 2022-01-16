«Реймс»
«Реймс» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Правда, плотность в ней такова, что опасная зона совсем недалеко.
В предыдущем туре «Реймс» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Клермоном» (0:0).
Коэффициенты матча Реймс — Метц
Более того, «Реймс» не пропускает уже на протяжении двух матчей. Да и в Лиге 1 команда не проигрывает уже больше месяца.
С «Метцем» команда традиционно играет неудачно. Последняя виктория состоялась почти 10 (!) лет назад.
«Метц»
Эта команда отчаянно бьется за выживание. Текущее 19 место с 16 очками — такова нынешняя диспозиция команды.
Причем отставание от спасительной 17 позиции минимальное. Однако 41 пропущенный мяч — один из худших показателей в элите французского футбола.
К слову, в минувшем туре «Метц» вновь огорчил своих болельщиков результатом. Домашнее поражение от «Страсбурга» (0:2) явно дисгармонирует с задачами команды.
Последнюю победу команда одержала еще месяц назад (4:1 над «Лорьяном»). Вот только в этом матче команде не поможет травмированный защитник Фабьен Сантонз.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реймс» за 1.75, на ничью за 3.50, а на «Метц» — за 5.00.
«Реймс» в последних матчах достаточно монолитно выглядит в обороне.
«Метц»
Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.