Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Челси
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» после поражения в первом матче (2:0) будет мотивирован вдвойне. И землякам уступать негоже, и своих амбиций громадье.
Да и вообще, при Антонио Конте «шпоры» смотрятся выгодно. Разыгрался лидер атак Харри Кейн, наконец-то начавший активно забивать.
В Кубке Англии команда Конте также преуспела. Правда, победа над «Моркамом» (3:1) вышла волевой и очень натужной.
С «Челси» «сороки» в последнее время играют весьма неудачно. Из пяти последних поединков «Тоттенхэм» уступил трижды при двух ничьих.
«Челси»
«Челси» в нынешнем сезоне пытается бороться за чемпионство. Правда, вряд ли лондонцам по силу тягаться с «Манчестер Сити».
Так что вполне реально сконцентрироваться на борьбе за Кубок английской лиги. Тем паче, в первой полуфинальной встрече была добыта победа (2:0).
В Кубке Англии «Челси» также прошел в следующий раунд. Скромный «Честерфилд» (5:1) был разгромлен малыми силами.
В кадровом плане у «аристократов» все не так позитивно. Не сыграют в этом матче Нголо Канте, Рис Джеймс и уехавший в сборную Эдуар Менди.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 2.60, на ничью за 3.56, а на «Тоттенхэм» — за 2.77.
«Тоттенхэм»
«Челси» нестабилен, к тому же не сыграют несколько ведущих игроков.
«Шпоры» сделают все возможное, дабы отыграть гандикап в два мяча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Тоттенхэма» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.