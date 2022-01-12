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    Камбэк от «шпор»?

    «Тоттенхэм» — «Челси». Дерзкая ставка за 5.55 на матч Кубок английской лиги 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Челси»
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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Матч пройдет 12 января, начало — в 22:45 мск. «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 12 Января 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:45 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Челси

  • 1
  • 2.75
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  • 3.40
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» после поражения в первом матче (2:0) будет мотивирован вдвойне. И землякам уступать негоже, и своих амбиций громадье.

    Да и вообще, при Антонио Конте «шпоры» смотрятся выгодно. Разыгрался лидер атак Харри Кейн, наконец-то начавший активно забивать.

    В Кубке Англии команда Конте также преуспела. Правда, победа над «Моркамом» (3:1) вышла волевой и очень натужной.

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    С «Челси» «сороки» в последнее время играют весьма неудачно. Из пяти последних поединков «Тоттенхэм» уступил трижды при двух ничьих.

    «Челси»

    «Челси» в нынешнем сезоне пытается бороться за чемпионство. Правда, вряд ли лондонцам по силу тягаться с «Манчестер Сити».

    Так что вполне реально сконцентрироваться на борьбе за Кубок английской лиги. Тем паче, в первой полуфинальной встрече была добыта победа (2:0).

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    • В Кубке Англии «Челси» также прошел в следующий раунд. Скромный «Честерфилд» (5:1) был разгромлен малыми силами.

    В кадровом плане у «аристократов» все не так позитивно. Не сыграют в этом матче Нголо Канте, Рис Джеймс и уехавший в сборную Эдуар Менди.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 2.60, на ничью за 3.56, а на «Тоттенхэм» — за 2.77.

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    «Тоттенхэм» обладает сильной линией атаки во главе с Кейном.

    «Челси» нестабилен, к тому же не сыграют несколько ведущих игроков.

    «Шпоры» сделают все возможное, дабы отыграть гандикап в два мяча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Тоттенхэма» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка (5.55), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на футбол. Камбэк от «шпор»?
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