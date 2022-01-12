«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 12 января в Лондоне, начало — в 22:45 мск. «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» ужасно провел первый матч полуфинала Кубка лиги, поиграв на поле «Челси» со счетом 0:2.

Помимо результата, Антонио Конте наверняка был очень расстроен игрой своей команды. На данном этапе «Тоттенхэм», похоже, нельзя назвать серьезным соперником для «Челси».

За 90 минут «Тоттенхэм» так, по сути, и не смог нормально подойти к чужим воротам, хотя на поле были и Харри Кейн, и Сон Хын Мин, и Лукас Моура — в общем, все лидеры.

На выходных «Тоттенхэмом» с огромным трудом обыграл в Кубке Англии скромный «Моркам». «Шпоры» проигрывали вплоть до 74-й минуты, после чего все-таки дожали команду из третьего английского дивизиона.

«Челси»

«Челси» тем временем, похоже, преодолел спад, из-за которого провел несколько не самых удачных матчей и серьезно отстал от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.

Как ни странно, команда Томаса Тухеля пришла в себя по ходу домашнего матча с «Ливерпулем». «Челси» «проснулся» при счете 0:2, быстро отыгрался, а потом вполне мог даже победить, но «мерсисайдцы» все же кое-как выстояли на «Стэмфорд Бридж».

Потом был матч с «Тоттенхэмом», в котором все стало ясно еще в первом тайме. «Челси» при этом мог спокойно забивать и третий, и четвертый мяч, но зачем-то простил команду Конте.

Все прогнозы на футбол

В минувшую субботу «Челси», в отличие от «Тоттенхэма», легко вышел в следующий раунд Кубка Англии. «Синие» разгромили на своем поле «Честерфилд» со счетом 5:1.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 2.77, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Челси» — за 2.60.

Конте нужно придумать супер планы, чтобы у «Тоттенхэма» появились хотя бы малейшие шансы на победу. Но, по правде говоря, в это верится с большим трудом.

Пока что «Тоттенхэм» просто хуже. Может, в будущем что-то изменится, но на данном этапе «Челси» заметно превосходит своего соперника.

Ставка — победа «Челси» с форой (0) за 1.91.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 1,5 за 2.38.