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    «Челси» еще раз обыграет «Тоттенхэм» в Кубке лиги?

    «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз, ставки (к. 2.38) на футбол, Кубок английской лиги, 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Челси»
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    «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче со счетом 2:0
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 12 января в Лондоне, начало — в 22:45 мск. «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 12 Января 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:45 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Челси

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» ужасно провел первый матч полуфинала Кубка лиги, поиграв на поле «Челси» со счетом 0:2.

    Помимо результата, Антонио Конте наверняка был очень расстроен игрой своей команды. На данном этапе «Тоттенхэм», похоже, нельзя назвать серьезным соперником для «Челси».

    За 90 минут «Тоттенхэм» так, по сути, и не смог нормально подойти к чужим воротам, хотя на поле были и Харри Кейн, и Сон Хын Мин, и Лукас Моура — в общем, все лидеры.

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  • 06/01/2022

    • На выходных «Тоттенхэмом» с огромным трудом обыграл в Кубке Англии скромный «Моркам». «Шпоры» проигрывали вплоть до 74-й минуты, после чего все-таки дожали команду из третьего английского дивизиона.

    «Челси»

    «Челси» тем временем, похоже, преодолел спад, из-за которого провел несколько не самых удачных матчей и серьезно отстал от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.

    Как ни странно, команда Томаса Тухеля пришла в себя по ходу домашнего матча с «Ливерпулем». «Челси» «проснулся» при счете 0:2, быстро отыгрался, а потом вполне мог даже победить, но «мерсисайдцы» все же кое-как выстояли на «Стэмфорд Бридж».

    Потом был матч с «Тоттенхэмом», в котором все стало ясно еще в первом тайме. «Челси» при этом мог спокойно забивать и третий, и четвертый мяч, но зачем-то простил команду Конте.

    Все прогнозы на футбол

    В минувшую субботу «Челси», в отличие от «Тоттенхэма», легко вышел в следующий раунд Кубка Англии. «Синие» разгромили на своем поле «Честерфилд» со счетом 5:1.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 2.77, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Челси» — за 2.60.

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    Конте нужно придумать супер планы, чтобы у «Тоттенхэма» появились хотя бы малейшие шансы на победу. Но, по правде говоря, в это верится с большим трудом.

    Пока что «Тоттенхэм» просто хуже. Может, в будущем что-то изменится, но на данном этапе «Челси» заметно превосходит своего соперника.

    Ставка — победа «Челси» с форой (0) за 1.91.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 1,5 за 2.38.

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    «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» еще раз обыграет «Тоттенхэм» в Кубке лиги?
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