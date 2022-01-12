Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Челси
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» ужасно провел первый матч полуфинала Кубка лиги, поиграв на поле «Челси» со счетом 0:2.
Помимо результата, Антонио Конте наверняка был очень расстроен игрой своей команды. На данном этапе «Тоттенхэм», похоже, нельзя назвать серьезным соперником для «Челси».
За 90 минут «Тоттенхэм» так, по сути, и не смог нормально подойти к чужим воротам, хотя на поле были и Харри Кейн, и Сон Хын Мин, и Лукас Моура — в общем, все лидеры.
На выходных «Тоттенхэмом» с огромным трудом обыграл в Кубке Англии скромный «Моркам». «Шпоры» проигрывали вплоть до 74-й минуты, после чего все-таки дожали команду из третьего английского дивизиона.
«Челси»
«Челси» тем временем, похоже, преодолел спад, из-за которого провел несколько не самых удачных матчей и серьезно отстал от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.
Как ни странно, команда Томаса Тухеля пришла в себя по ходу домашнего матча с «Ливерпулем». «Челси» «проснулся» при счете 0:2, быстро отыгрался, а потом вполне мог даже победить, но «мерсисайдцы» все же кое-как выстояли на «Стэмфорд Бридж».
Потом был матч с «Тоттенхэмом», в котором все стало ясно еще в первом тайме. «Челси» при этом мог спокойно забивать и третий, и четвертый мяч, но зачем-то простил команду Конте.
В минувшую субботу «Челси», в отличие от «Тоттенхэма», легко вышел в следующий раунд Кубка Англии. «Синие» разгромили на своем поле «Честерфилд» со счетом 5:1.
Прогноз и ставка
На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 2.77, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Челси» — за 2.60.
Конте нужно придумать супер планы, чтобы у «Тоттенхэма» появились хотя бы малейшие шансы на победу. Но, по правде говоря, в это верится с большим трудом.
Ставка — победа «Челси» с форой (0) за 1.91.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 1,5 за 2.38.