«Атлетико» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:15 мск. «Атлетико» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико», похоже, может уже забыть о сохранении чемпионских полномочий. Мадридцы безнадежно отстали от лидера, и сейчас находятся лишь на 5 месте.

Вот и в минувшем туре «Атлетико» опять разочаровал. Команда Диего Симеоне уступила «Гранаде» со счетом 2:1.

Вообще же «Атлетико» сейчас выглядит ужасно. Три поражения подряд говорят о кризисе, из которого еще нужно постараться выбраться.

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В матчах против «Райо Вальекано» у «матрасников» редко бывают трудности. Например, четыре последних поединка неизменно заканчивались викториями «Атлетико».

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» просто-таки феерит. А как еще можно назвать текущее 4 место в Примере?! И это с таким-то скромным подбором исполнителей.

Правда, есть и исключение в виде Радамеля Фалькао. Колумбийский форвард настрелял 5 мячей в 10 проведенных матчах.

К слову, в минувшем туре «Райо Вальекано» вновь проявил свои лучшие качества. Дома команда оставила ни с чем «Алавес» (2:0).

Причем эта победа для «Райо Вальекано» стала второй к ряду. До этого команда прошла в 1/16 Кубка Испании, уверенно одолев «Бергантиньос» (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.36, на ничью за 4.92, а на «Райо Вальекано» — за 11.00.

«Атлетико» традиционно успешно играет с «Райо Вальекано».

Наличие в составе гостей Фалькао делает их шансы на позитивный результат весьма высокими .

«Матрасники» сейчас находятся в серьезном кризисе. Наши прогноз и ставка — Победа «Райо Вальекано» или ничья во 2 тайме с коэффициентом 2.14.