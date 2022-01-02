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    «Атлетико» провалит второй тайм?

    «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Примера, 2 января 2022 года

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    Жоау Феликс
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:15 мск. «Атлетико» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Атлетико — Райо Вальекано

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.30
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико», похоже, может уже забыть о сохранении чемпионских полномочий. Мадридцы безнадежно отстали от лидера, и сейчас находятся лишь на 5 месте.

    Вот и в минувшем туре «Атлетико» опять разочаровал. Команда Диего Симеоне уступила «Гранаде» со счетом 2:1.

    Вообще же «Атлетико» сейчас выглядит ужасно. Три поражения подряд говорят о кризисе, из которого еще нужно постараться выбраться.

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    В матчах против «Райо Вальекано» у «матрасников» редко бывают трудности. Например, четыре последних поединка неизменно заканчивались викториями «Атлетико».

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» просто-таки феерит. А как еще можно назвать текущее 4 место в Примере?! И это с таким-то скромным подбором исполнителей.

    Правда, есть и исключение в виде Радамеля Фалькао. Колумбийский форвард настрелял 5 мячей в 10 проведенных матчах.

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    • К слову, в минувшем туре «Райо Вальекано» вновь проявил свои лучшие качества. Дома команда оставила ни с чем «Алавес» (2:0).

    Причем эта победа для «Райо Вальекано» стала второй к ряду. До этого команда прошла в 1/16 Кубка Испании, уверенно одолев «Бергантиньос» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.36, на ничью за 4.92, а на «Райо Вальекано» — за 11.00.

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    «Атлетико» традиционно успешно играет с «Райо Вальекано».

    Наличие в составе гостей Фалькао делает их шансы на позитивный результат весьма высокими.

    «Матрасники» сейчас находятся в серьезном кризисе. Наши прогноз и ставка — Победа «Райо Вальекано» или ничья во 2 тайме с коэффициентом 2.14.

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    «Атлетико» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико» провалит второй тайм?
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