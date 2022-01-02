Коэффициенты на матч Атлетико — Райо Вальекано
«Атлетико»
«Атлетико», похоже, может уже забыть о сохранении чемпионских полномочий. Мадридцы безнадежно отстали от лидера, и сейчас находятся лишь на 5 месте.
Вот и в минувшем туре «Атлетико» опять разочаровал. Команда Диего Симеоне уступила «Гранаде» со счетом 2:1.
Вообще же «Атлетико» сейчас выглядит ужасно. Три поражения подряд говорят о кризисе, из которого еще нужно постараться выбраться.
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В матчах против «Райо Вальекано» у «матрасников» редко бывают трудности. Например, четыре последних поединка неизменно заканчивались викториями «Атлетико».
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» просто-таки феерит. А как еще можно назвать текущее 4 место в Примере?! И это с таким-то скромным подбором исполнителей.
Правда, есть и исключение в виде Радамеля Фалькао. Колумбийский форвард настрелял 5 мячей в 10 проведенных матчах.
К слову, в минувшем туре «Райо Вальекано» вновь проявил свои лучшие качества. Дома команда оставила ни с чем «Алавес» (2:0).
Причем эта победа для «Райо Вальекано» стала второй к ряду. До этого команда прошла в 1/16 Кубка Испании, уверенно одолев «Бергантиньос» (1:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.36, на ничью за 4.92, а на «Райо Вальекано» — за 11.00.
«Атлетико» традиционно успешно играет с «Райо Вальекано».
Наличие в составе гостей Фалькао
«Матрасники» сейчас находятся в серьезном кризисе. Наши прогноз и ставка — Победа «Райо Вальекано» или ничья во 2 тайме с коэффициентом 2.14.