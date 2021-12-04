«Бавария» сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 декабря в Дортмунде, начало — в 20:30 мск. «Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» после 13-ти туров занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от «Баварии» составляет всего лишь одно очко.

И, пожалуй, можно сказать, что «Боруссия» очень удачно проводит первую часть чемпионата. В отличие от прошлого сезона, когда почти сразу стало ясно, что «Дортмунд» не будет бороться за титул.

«Боруссия» в десяти предыдущих турах одержала восемь побед. В остальных двух матчах команда Марко Розе уступила менхенгладбахской «Боруссии» и «Лейпцигу».

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В прошлом туре «Боруссия» одержала гостевую победу над «Вольфсбургом» (3:1), а один из мячей забил Эрлинг Холанд. Норвежец восстановился после травмы быстрее, чем ожидалось.

«Бавария»

«Бавария» тем временем единолично возглавляет таблицу. Ничего нового, разве что отрыв от конкурентов пока что не такой существенный, как обычно.

В отличие от Лиги чемпионов, где она вообще идет без потерь, в Бундеслиге «Бавария» уже несколько раз проигрывала. Команда Юлиана Нагельсманна в октябре сенсационно уступила «Айнтрахту», а в середине ноября отдала три очка «Аугсбургу».

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«Бавария» мощно проводит первую половину сезона, но сбои иногда все-таки случаются. Самым неприятным было сокрушительное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:5) в Кубке Германии. Но это, скорее, недоразумение, а не закономерность.

«Бавария» забила 19 мячей в шести гостевых матчах чемпионата Германии.

Прогноз и ставк

На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 3.92, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Баварии» — за 1.91.

Игра пройдет на фоне событий, связанных с вручением «Золотого мяча». Вопреки ожиданиям, награду получил не Роберт Левандовски, а Лионель Месси. И многих это очень сильно возмутило. Сам поляк тоже не скрывал своего разочарования.

И как ни странно, для «Боруссии» это проблема. Несложно догадаться, с каким настроем «Бавария» выйдет на предстоящий матч, а также на игру с «Барселоной» на следующей неделе. Выйдут разрывать.

Ставка — победа «Баварии» с форой (-1,5) за 3.00.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Баварии» больше 2,5 за 2.36.