«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в Лиге чемпионов выступает блестяще. Команда Юргена Клоппа уже обеспечила себе первое место.

Стало быть, в последних двух матчах Клопп вполне может соорудить кадровую ротацию. Как минимум, дать поиграть некоторым молодым игрокам.

А вот в своем чемпионате дела у «Ливерпуля» не особо ладятся. В минувшем туре команда разгромила «Арсенал», однако пока занимает только 3 место.

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Интересно, какой состав все-таки выставит на игру Клопп? Вероятно, это будет микс нескольких лидеров с резервистами.

«Порту»

Нынешняя Лига чемпионов для «драконов» сложная. Португальцы пока занимают 2 место в группе, но его еще нужно сохранить.

Ко всему прочему, у «Порту» имеются серьезные проблемы в атаке. Три мяча в 4 матчах явно маловато, к тому же команда пропускает вдвое чаще, чем забивает.

«Порту» свой последний матч провел сверхуверенно. В кубковом матче с «Фейренси» «драконы» выдали голевое шоу (5:1).

Вот только рассчитывать на очки в Англии гостям будет трудно. Для этого нужно наладить атакующую игру, да и в обороне «Порту» отнюдь небезгрешен.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Порту» — за 3.50.

Немотивированные хозяева вряд ли будут особо напрягаться .

«Порту» окрылен последней победой, что наверняка положительно скажется на игре гостей.

Португальцам нужно, как минимум, не проиграть, дабы сохранить шансы на проход в плей-офф. Наши прогноз и ставка — Фора «Порту» +0.25 с коэффициентом 2.15.