«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в Лиге чемпионов выступает блестяще. Команда Юргена Клоппа уже обеспечила себе первое место.
Стало быть, в последних двух матчах Клопп вполне может соорудить кадровую ротацию. Как минимум, дать поиграть некоторым молодым игрокам.
А вот в своем чемпионате дела у «Ливерпуля» не особо ладятся. В минувшем туре команда разгромила «Арсенал», однако пока занимает только 3 место.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Интересно, какой состав все-таки выставит на игру Клопп? Вероятно, это будет микс нескольких лидеров с резервистами.
«Порту»
Нынешняя Лига чемпионов для «драконов» сложная. Португальцы пока занимают 2 место в группе, но его еще нужно сохранить.
Ко всему прочему, у «Порту» имеются серьезные проблемы в атаке. Три мяча в 4 матчах явно маловато, к тому же команда пропускает вдвое чаще, чем забивает.
«Порту» свой последний матч провел сверхуверенно. В кубковом матче с «Фейренси» «драконы» выдали голевое шоу (5:1).
Вот только рассчитывать на очки в Англии гостям будет трудно. Для этого нужно наладить атакующую игру, да и в обороне «Порту» отнюдь небезгрешен.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Порту» — за 3.50.
Немотивированные
«Порту» окрылен последней победой, что наверняка положительно скажется на игре гостей.
Португальцам нужно, как минимум, не проиграть, дабы сохранить шансы на проход в плей-офф. Наши прогноз и ставка — Фора «Порту» +0.25 с коэффициентом 2.15.