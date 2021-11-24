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    «Драконы» дадут бой немотивированному «Ливерпулю»?

    «Ливерпуль» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига чемпионов, 24 ноября 2021 года

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    Пепе
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 24 Ноября 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Порту Порту
  • Порту, Португалия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в Лиге чемпионов выступает блестяще. Команда Юргена Клоппа уже обеспечила себе первое место.

    Стало быть, в последних двух матчах Клопп вполне может соорудить кадровую ротацию. Как минимум, дать поиграть некоторым молодым игрокам.

    А вот в своем чемпионате дела у «Ливерпуля» не особо ладятся. В минувшем туре команда разгромила «Арсенал», однако пока занимает только 3 место.

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    Интересно, какой состав все-таки выставит на игру Клопп? Вероятно, это будет микс нескольких лидеров с резервистами.

    «Порту»

    Нынешняя Лига чемпионов для «драконов» сложная. Португальцы пока занимают 2 место в группе, но его еще нужно сохранить.

    Ко всему прочему, у «Порту» имеются серьезные проблемы в атаке. Три мяча в 4 матчах явно маловато, к тому же команда пропускает вдвое чаще, чем забивает.

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    • «Порту» свой последний матч провел сверхуверенно. В кубковом матче с «Фейренси» «драконы» выдали голевое шоу (5:1).

    Вот только рассчитывать на очки в Англии гостям будет трудно. Для этого нужно наладить атакующую игру, да и в обороне «Порту» отнюдь небезгрешен.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Порту» — за 3.50.

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    Немотивированные хозяева вряд ли будут особо напрягаться.

    «Порту» окрылен последней победой, что наверняка положительно скажется на игре гостей.

    Португальцам нужно, как минимум, не проиграть, дабы сохранить шансы на проход в плей-офф. Наши прогноз и ставка — Фора «Порту» +0.25 с коэффициентом 2.15.

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    «Ливерпуль» — «Порту»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. «Драконы» дадут бой немотивированному «Ливерпулю»?
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