«Интер» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:45 мск. «Интер» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» в Лиге чемпионов только набирает обороты. После неудачного старта команда Симоне Индзаги постепенно поднялась на 2 место.

Так сложилось, что победа в этой встрече отправит миланцев в плей-офф. К тому же у команды еще есть шанс побороться за 1 место в группе.

В своем чемпионате дела у «Интера» идут не так, как хотелось бы. Действующий чемпион Италии занимает 3 место, отставая от «Наполи» и, что особенно обидно, «Милана».

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Кадровые проблемы у «Интера» имеются, но незначительные. Не сыграют в этом матче травмированные Стефан Де Врей и Алексис Санчес.

«Шахтер» Д

«Горняки» сами загнали себя в яму. Даже ничья в Милане их не устроит, да и победы может не хватить!

Можно сколько угодно нахваливать команду Роберто Де Дзерби, но победы в УПЛ — лишь обязательная программа. Показательным как раз являются скверные результаты в Лиге чемпионов — 1 пункт в 4 матчах.

«Шахтер» Д свой последний матч чемпионата провел ударно. Всеми правдами и неправдами затолкал два безответных мяча в ворота львовского «Руха» (2:0). Эй, «горняки», про фейрплей не слышали?!

Впрочем, Де Дзерби наверняка будет гнуть свою линию. А именно — ставить на бразильский атакующий кулак, разбавленный израильтянином Манором Соломоном.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.31, на ничью за 5.80, а на «Шахтер» Д — за 10.50.

Итальянцы явно намереваются закрыть вопрос выхода в плей-офф.

«Шахтер» Д прекрасно атакует, и наверняка всеми силами попытается добыть нужный для себя результат .

Миланцы могут банально недооценить «горняков». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Шахтера» Д +0.25, поставить на это можно с коэффициентом 7.00. Для остальных — более умеренный прогноз.