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    «Интер» и «Шахтер» снова сыграют вничью 0:0?

    «Интер» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.98) и ставки на Лигу чемпионов 24 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Шахтер»
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    Три предыдущих матча между «Интером» и «Шахтером» завершились со счетом 0:0
    Миланский «Интер» сыграет на своем поле против донецкого «Шахтера» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:45 мск. «Интер» — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 24 Ноября 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 20:45 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 9.60
  • Ставка!
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    «Интер»

    «Интер» набрал семь очков и занимает второе место в группе после четырех сыгранных матчей.

    Миланскому клубу очень сильно помогли два матча против «Шерифа». В отличие от «Реала» и «Шахтера», команда Симоне Индзаги не отдала молдавскому чемпиону ни одного очка. Обе встречи завершились со счетом 3:1 в пользу «Интера».

    Беспроигрышная серия «Интера» на данный момент составляет семь матчей (пять побед и две ничьи).

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    В минувшие выходные «Интер» одержал домашнюю победу над «Наполи», забив в ворота лидера Серии А три мяча.

    В этом сезоне на поле «Интера» смог выиграть только мадридский «Реал».

    «Шахтер»

    «Шахтер» тем временем находится на последней строчке. Пока что в активе донецкого клуба лишь одно очко.

    И как ни странно, это очко «Шахтер» заработал в домашней игре с «Интером», которая завершилась со счетом 0:0.

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    • Главным же провалом команды Роберто Де Дзерби остается поражение от «Шерифа» в первом туре. Этот результат может стать ключевым для украинского клуба.

    Кроме того, «Шахтер» дважды проиграл «Реалу». И если в Мадриде матч получился хотя бы напряженным, то в Киеве «Королевский клуб» выиграл с неприличным счетом — 5:0.

    Прогноз и ставка

    На «Интер» в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 5.80, а победу «Шахтера» — за 11.25.

    Редко такое встретишь, но три предыдущих матча между этими командами завершились со счетом 0:0. В прошлом сезоне «Интер» и «Шахтер» тоже встречались на групповой стадии ЛЧ.

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    В недавнем матче Де Дзерби очень хорошо подготовился к «Интеру», «Шахтер» выглядел как минимум не хуже. Но есть подозрение, что в Милане «горняки» на этот раз не выстоят.

    И самое страшное, что в случае поражения или ничейного исхода они потеряют последние шансы занять третье место в группе. Увы, но, скорее всего, так и будет. «Шахтер» Де Дзерби пока слишком сырая команда.

    Ставка — победа «Интера» с форой (-1,5) за 1.98.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Интера» больше 2,5 за 2.15.

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    «Интер» — «Шахтер»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. «Интер» и «Шахтер» снова сыграют вничью 0:0?
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