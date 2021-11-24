Миланский «Интер» сыграет на своем поле против донецкого «Шахтера» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:45 мск. «Интер» — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» набрал семь очков и занимает второе место в группе после четырех сыгранных матчей.

Миланскому клубу очень сильно помогли два матча против «Шерифа». В отличие от «Реала» и «Шахтера», команда Симоне Индзаги не отдала молдавскому чемпиону ни одного очка. Обе встречи завершились со счетом 3:1 в пользу «Интера».

Беспроигрышная серия «Интера» на данный момент составляет семь матчей (пять побед и две ничьи).

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В минувшие выходные «Интер» одержал домашнюю победу над «Наполи», забив в ворота лидера Серии А три мяча.

В этом сезоне на поле «Интера» смог выиграть только мадридский «Реал».

«Шахтер»

«Шахтер» тем временем находится на последней строчке. Пока что в активе донецкого клуба лишь одно очко.

И как ни странно, это очко «Шахтер» заработал в домашней игре с «Интером», которая завершилась со счетом 0:0.

Главным же провалом команды Роберто Де Дзерби остается поражение от «Шерифа» в первом туре. Этот результат может стать ключевым для украинского клуба.

Кроме того, «Шахтер» дважды проиграл «Реалу». И если в Мадриде матч получился хотя бы напряженным, то в Киеве «Королевский клуб» выиграл с неприличным счетом — 5:0.

Прогноз и ставка

На «Интер» в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 5.80, а победу «Шахтера» — за 11.25.

Редко такое встретишь, но три предыдущих матча между этими командами завершились со счетом 0:0. В прошлом сезоне «Интер» и «Шахтер» тоже встречались на групповой стадии ЛЧ.

В недавнем матче Де Дзерби очень хорошо подготовился к «Интеру», «Шахтер» выглядел как минимум не хуже. Но есть подозрение, что в Милане «горняки» на этот раз не выстоят.

И самое страшное, что в случае поражения или ничейного исхода они потеряют последние шансы занять третье место в группе. Увы, но, скорее всего, так и будет. «Шахтер» Де Дзерби пока слишком сырая команда .

Ставка — победа «Интера» с форой (-1,5) за 1.98.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Интера» больше 2,5 за 2.15.