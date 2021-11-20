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    «Вест Хэм» удачно поохотится на «волков»?

    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, АПЛ, 20 ноября 2021 года

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    Томаш Соучек
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Ноября 2021 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» проводит нынешний сезон на своем уровне. Типичный середняк АПЛ на данный момент занимает 8 место.

    «Волкам» недостает агрессии в атаке. В 11 матчах команда сумела забить лишь 11 раз: показатель на уровне аутсайдера!

    В минувшем туре «Вулверхэмптон» удручил результатом. Поражение от «Кристал Пэлас» (2:0) явно не входило в планы.

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    Против «Вест Хэма» команда играет довольно-таки проблематично. В двух последних поединках «вулвз» покидали поле на щите.

    «Вест Хэм»

    В последнее время «молотобойцы» радуют своих почитателей. Шутка ли, но вместо борьбы за выживание лондонцы находятся в группе лидеров.

    Нынешнее 3 место с трехочковым отставанием от лидера можно назвать сказку, которую так хочется максимально продлить. К тому же «Вест Хэм» не проигрывает уже полтора месяца.

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    • В предыдущем туре «Вест Хэм» сыграл блестяще. Дома был обыгран «Ливерпуль» (3:2), причем лондонцы смотрелись очень симпатично.

    Микаил Антонио в 10 матчах отличился шестью забитыми мячами. В порядке и Пабло Форналс: испанский хавбек забил уже 4 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Вулверхэмптон» — за 3.00.

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    «Вулверхэмптон» слабоват в атаке, да и вообще, смотрится не слишком убедительно.

    «Молотобойцы» проводят продуктивный отрезок, и намерены как можно дольше задержаться в группе лидеров.

    Гости отлично чувствуют себя в атаке, к тому же довольно успешно противостоят «волкам». Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.50.

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    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» удачно поохотится на «волков»?
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