«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» проводит нынешний сезон на своем уровне. Типичный середняк АПЛ на данный момент занимает 8 место.

«Волкам» недостает агрессии в атаке. В 11 матчах команда сумела забить лишь 11 раз: показатель на уровне аутсайдера!

В минувшем туре «Вулверхэмптон» удручил результатом. Поражение от «Кристал Пэлас» (2:0) явно не входило в планы.

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Против «Вест Хэма» команда играет довольно-таки проблематично. В двух последних поединках «вулвз» покидали поле на щите.

«Вест Хэм»

В последнее время «молотобойцы» радуют своих почитателей. Шутка ли, но вместо борьбы за выживание лондонцы находятся в группе лидеров.

Нынешнее 3 место с трехочковым отставанием от лидера можно назвать сказку, которую так хочется максимально продлить. К тому же «Вест Хэм» не проигрывает уже полтора месяца.

В предыдущем туре «Вест Хэм» сыграл блестяще. Дома был обыгран «Ливерпуль» (3:2), причем лондонцы смотрелись очень симпатично.

Микаил Антонио в 10 матчах отличился шестью забитыми мячами. В порядке и Пабло Форналс: испанский хавбек забил уже 4 мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Вулверхэмптон» — за 3.00.

«Вулверхэмптон» слабоват в атаке, да и вообще, смотрится не слишком убедительно.

«Молотобойцы» проводят продуктивный отрезок , и намерены как можно дольше задержаться в группе лидеров.

Гости отлично чувствуют себя в атаке, к тому же довольно успешно противостоят «волкам». Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.50.