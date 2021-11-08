«Бенфика» сыграет на своем поле против «Браги» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 8 ноября в Лиссабоне, начало — в 00:15 мск. «Бенфика» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» после десяти туров занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Порту» и «Спортинга».

В конце прошлого месяца команда Жорже Жезуша немного сбавила обороты, что совсем неудивительно. Сезон «Бенфики» начался еще в начале августа и с тех пор она регулярно играет по два матча в неделю.

В предыдущем матче «Бенфика» проиграла на поле «Баварии» — 2:5. В общем-то, без шансов, несмотря на два забиты мяча. А перед этим «орлы» дважды сыграли вничью — сначала с «Виторией Гимарайнш» в Кубке лиги, а потом с «Эшторилом» в чемпионате.

«Бенфика» одержала четыре победы в пяти предыдыдущих матчах чемпионата Португалии на своем поле. Кроме того, у себя дома лиссабонский клуб разгромил «Барселону».

«Брага»

«Брага» тем временем находится на пятой строчке. В активе гостей на данный момент 19 очков.

У «Браги» были небольшие проблемы в самом начале сезона, но сейчас, судя по результатам, команда находится в отличной форме.

Беспроигрышная серия «Браги» составляет уже десять матчей, в том числе семь побед. Несколько дней назад команда Карлуша Карвальяла уверенно выиграла на своем поле у болгарского «Лудогорца» в Лиге Европы, а перед этим разгромила «Портимоненсе».

Все прогнозы на футбол

«Брага» еще ни разу не проигрывала на выезде в текущем чемпионате Португалии.

Прогноз и ставка

На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Браги» — за 5.35.

Привычный расклад для данного противостояния, но тут важно уточнить, что три из четырех предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Браги».

Так что здесь явно не стоит спешить со ставкой на победу «Бенфики». Тем более коэффициент на хозяев существенно занижен.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Браги» больше 1,0 за 2.43. Видно, что «Бенфика» немного устала после очень насыщенного отрезка и непростых матчей в Лиге чемпионов.