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    «Бенфика» снова проиграет «Браге»?

    «Бенфика» — «Брага». Прогноз (к. 2.22) и ставки на чемпионат Португалии 8 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Брага»
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    «Бенфика» одержала только одну победу в пяти предыдущих матчах
    «Бенфика» сыграет на своем поле против «Браги» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 8 ноября в Лиссабоне, начало — в 00:15 мск. «Бенфика» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Ноября 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 00:15 Брага Брага
  • Брага
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    «Бенфика» после десяти туров занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Порту» и «Спортинга».

    В конце прошлого месяца команда Жорже Жезуша немного сбавила обороты, что совсем неудивительно. Сезон «Бенфики» начался еще в начале августа и с тех пор она регулярно играет по два матча в неделю.

    В предыдущем матче «Бенфика» проиграла на поле «Баварии» — 2:5. В общем-то, без шансов, несмотря на два забиты мяча. А перед этим «орлы» дважды сыграли вничью — сначала с «Виторией Гимарайнш» в Кубке лиги, а потом с «Эшторилом» в чемпионате.

    «Бенфика» одержала четыре победы в пяти предыдыдущих матчах чемпионата Португалии на своем поле. Кроме того, у себя дома лиссабонский клуб разгромил «Барселону».

    «Брага»

    «Брага» тем временем находится на пятой строчке. В активе гостей на данный момент 19 очков.

    У «Браги» были небольшие проблемы в самом начале сезона, но сейчас, судя по результатам, команда находится в отличной форме.

    Беспроигрышная серия «Браги» составляет уже десять матчей, в том числе семь побед. Несколько дней назад команда Карлуша Карвальяла уверенно выиграла на своем поле у болгарского «Лудогорца» в Лиге Европы, а перед этим разгромила «Портимоненсе».

    Все прогнозы на футбол

    «Брага» еще ни разу не проигрывала на выезде в текущем чемпионате Португалии.

    Прогноз и ставка

    На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Браги» — за 5.35.

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    Привычный расклад для данного противостояния, но тут важно уточнить, что три из четырех предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Браги».

    Так что здесь явно не стоит спешить со ставкой на победу «Бенфики». Тем более коэффициент на хозяев существенно занижен.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Браги» больше 1,0 за 2.43. Видно, что «Бенфика» немного устала после очень насыщенного отрезка и непростых матчей в Лиге чемпионов.

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    «Бенфика» — «Брага»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 08.11.2021. Прогнозы на футбол. «Бенфика» снова проиграет «Браге»?
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