В субботу, 6 ноября, в 15-м туре второго испанского дивизиона «Вальядолид» на своем поле сыграет против «Мирандеса». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 20:15 по мск. «Вальядолид» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» прошлый сезон провел в Примере, но не смог там сохранить свою прописку, финишировав на предпоследнем месте в турнирной таблице.

По итогам 14 матчей во втором дивизионе «пусела» набрала 22 очка и идет пока в зоне стыковых матчей, на шестом месте. Коллектив добился шести викторий, а также по четыре раза играл вничью и уступал.

В минувшем туре «фиолетово-белые» потерпели выездное поражение от дебютанта лиги «Аморебьеты» со счетом 1:4. Этим фиаско они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию, где было три мировые и четыре победы.

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На своей территории «Вальядолид» в текущем чемпионате пока потерпел только одну неудачу, еще дважды он играл вничью и три встречи выиграл.

«Мирандес»

«Мирандес», который в прошлом сезоне финишировал в середине турнирки Сегунды, в этом сезоне также пока находится на экваторе, на десятой позиции.

У «кабанов» на счету 18 баллов — пять выигрышей, шесть фиаско и три мировые. К данной встрече они подходят после домашней виктории над «Луго» со счетом 3:2, тем самым прервав 3-матчевую безвыигрышную серию.

В данном отрезке «красные» поочередно на своем поле уступили 1:2 «Жироне» и 1:4 «Альмерии», а также вне родных стен поделили очки с миролюбивой «Сарагосой» — 1:1.

Вне родных стен «Мирандес» в текущем розыгрыше Сегунды соблюдает пока полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза.

В сезоне Сегунды-2016/17 эти клубы играли последний раз между собой. И тогда «Вальядолид» дома победил 5:0, а в гостях сыграл вничью 2:2.

Прогноз и ставка на «Вальядолид» — «Мирандес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вальядолида» предлагают — 1.80.

На викторию «Мирандеса» дают — 4.86, ничья оценена — в 3.58.

Недавний представитель элиты после унижения в прошлом туре будет решительно настроен реабилитироваться. Считаем, что хозяева смогут добыть три очка в игре с середняком лиги.