4 ноября в Тель-Авиве «Маккаби» сыграет с финским ХИКом в четвертом туре группового этапа Лиги конференций. Встреча начнется в 20:45 по мск. «Маккаби» Тель-Авив — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив сразу же стартовал в Лиге конференций, начав со второго раунда квалификации, где смог без особых проблем справиться с черногорской «Сутьеской», а затем прошел словацкий «Спартак» из Трнавы.

Перед самым групповым этапом «Маккаби» не встретил сопротивления со стороны казахского «Шахтера» из Караганды, обыграв его в двух встречах — 2:0 и 2:1.

Основной же раунд турнира израильтяне начали с домашней крупной победы над армянским «Алашкертом» 4:1, после чего сыграли вничью на выезде с австрийским ЛАСКом — 1:1, а в минувшем туре крупно обыграли на выезде своего предстоящего противника — 5:0.

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С семью набранными очками «Маккаби» идет на первом месте в своем квартете, но второй ЛАСК опережает только по дополнительным показателям, а от других преследователей оторвался значительно.

ХИК

ХИК является действующим чемпионом Финляндии, и поэтому получил право играть в квалификации этой Лиги чемпионов, где выступил не особо удачно, проиграв шведскому «Мальме» и отравился бороздить просторы Лиги Европы.

В этом турнире «сине-белые» сначала прошли азербайджанский «Нефтчи», но перед самой групповой стадией дважды уступили «Фенербахче» (2:5 и 0:1) и отправились еще рангом ниже.

В Лиге конференций клуб из Хельсинки после трех туров имеет в своей копилке три очка и находится на третьем месте своем квартете, отставая от дуэта лидеров на четыре пункта.

Эти баллы ХИК набрал в гостевой игре с «Алашкертом», выиграв 4:2, а вот оба домашних поединка он проиграл — 0:2 ЛАСКу и 0:5 своему предстоящему противнику.

Между собой эти клубы провели три встречи, две из которых выиграли израильтяне (5:0 и 1:0) и раз была ничья (0:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Маккаби» предлагают — 1.36.

На викторию ХИКа дают — 8.30, ничья оценена — в 5.00.

В прошлой игре «Маккаби» показал, что он намного сильнее ХИКа, и сейчас на домашнем поле израильский клуб наверняка соперника из Финляндии сумеет также уверенно одолеть.