В матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы, группы A, состоится встреча между датским «Брондбю» и шотландским «Рейнджерс», которая пройдет на стадионе «Брондбю». Игра запланирована на 4 ноября. «Брондбю» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брондбю»

«Брондбю» после значительного перерыва в прошлом сезоне стал чемпионом, выиграв чемпионат Дании, получив билет в ЛЧ, где проиграл первому же сопернику в отборе в лице австрийского «РБ Зальцбург».

В отличие от своего предстоящего противника, чемпион Дании миновал квалификацию в Лиги Европы и сразу же отправился на групповую стадию, где после двух туров заработал один балл.

Этим пунктом «желто-синие» разжились на старте турнира, расписав домашнюю мировую с пражской «Спартой» (0:0), после чего они на выезде уступили «Лиону» (0:3) и дома — грядущему сопернику (0:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

У «Брондбю» продолжается серия без побед во втором по значимости евротурнире. В четырех последних проведенных встречах у датчан одна ничья и четыре поражения.

«Рейнджерс»

Как и соперник, в прошлом сезоне «Рейнджерс» также после долгого перерыва стал чемпионом Шотландии и получил билет в Лигу чемпионов, но выступил там неудачно, проиграв же на первой стадии отбора шведскому «Мальме».

А отправившись в Лигу Европы «плюшевые» там преодолели одну стадию квалификации, справившись с армянским «Алешкером», и пробились в групповую стадию, где после двух туров не набрали там очков.

В первом туре подопечные Стивена Джеррарда потерпели фиаско на своем поле от французского «Лиона» (0:2) и на выезде пражской «Спарте» (0:1), но затем обыграли дома грядущего оппонента (2:0).

Стоит напомнить, что «Рейнджерс», который идет на третьем месте в группе, в прошлом розыгрыше Лиги Европы дошел до 1/8 финала, где уступил пражской «Славии».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.