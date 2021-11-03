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    Паритет на «Сантьяго Бернабеу»?

    «Реал» Мадрид — «Шахтер» Д. Дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов 3 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Шахтер» Д
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    Анатолий Трубин
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 20:45 мск. «Реал» Мадрид — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 03 Ноября 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 20:45 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 12.95
  • Ставка!
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    «Реал» Мадрид

    В Киеве мадридцы изрядно покуражились над командой Роберто Де Дзерби. «Сливочные» накидали пять безответных мячей в ворота дончан.

    В минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид добыл очередную викторию. На выезде был обыгран «Эльче» (1:2).

    В Примере команда Карло Анчелотти лидирует, однако отрыв от конкурентов крошечный. Зато у «Реала» традиционно мощнейшая в лиге атака.

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    В этом матче Анчелотти постарается практически решить вопрос о проходе в плей-офф. В случае победы «сливочные» значительно повысят свои акции.

    «Шахтер» Д

    «Горняки» в своем чемпионате гонятся за киевским «Динамо», но пока отстают. И это несмотря на сильнейшую атаку в УПЛ — 35 мячей в 13 матчах.

    Вот и предыдущий тур «Шахтер» Д провел блестяще. Дома была сметена с газона крепкая «Десна» (4:1), причем как обычно все решил быстрый гол.

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    • «Шахтер» Д сейчас сморится довольно мощно. Вот только в Лиге чемпионов перспективы команды выглядят не слишком уверенно.

    Без травмированного Лассины Траоре Де Дзерби приходится искать форварда. Даниил Сикан играет нечасто, а вот у Педриньо и Фернандо получается вполне достойно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.22, на ничью за 6.00, а на «Шахтер» Д — за 12.00.

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    «Реалу» нужно победить, дабы шансы на плей-офф стали еще более высокими.

    Дончане в прошлом сезоне удачно сыграли со «сливочными», так почему бы не повторить?!

    «Горнякам» уже нечего терять, и они наверняка будут рисковать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» Мадрид — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. Паритет на «Сантьяго Бернабеу»?
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