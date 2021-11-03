«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 20:45 мск. «Реал» Мадрид — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

В Киеве мадридцы изрядно покуражились над командой Роберто Де Дзерби. «Сливочные» накидали пять безответных мячей в ворота дончан.

В минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид добыл очередную викторию. На выезде был обыгран «Эльче» (1:2).

В Примере команда Карло Анчелотти лидирует, однако отрыв от конкурентов крошечный. Зато у «Реала» традиционно мощнейшая в лиге атака.

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В этом матче Анчелотти постарается практически решить вопрос о проходе в плей-офф. В случае победы «сливочные» значительно повысят свои акции.

«Шахтер» Д

«Горняки» в своем чемпионате гонятся за киевским «Динамо», но пока отстают. И это несмотря на сильнейшую атаку в УПЛ — 35 мячей в 13 матчах.

Вот и предыдущий тур «Шахтер» Д провел блестяще. Дома была сметена с газона крепкая «Десна» (4:1), причем как обычно все решил быстрый гол.

«Шахтер» Д сейчас сморится довольно мощно. Вот только в Лиге чемпионов перспективы команды выглядят не слишком уверенно.

Без травмированного Лассины Траоре Де Дзерби приходится искать форварда. Даниил Сикан играет нечасто, а вот у Педриньо и Фернандо получается вполне достойно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.22, на ничью за 6.00, а на «Шахтер» Д — за 12.00.

«Реалу» нужно победить, дабы шансы на плей-офф стали еще более высокими.

Дончане в прошлом сезоне удачно сыграли со «сливочными» , так почему бы не повторить?!

«Горнякам» уже нечего терять, и они наверняка будут рисковать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.