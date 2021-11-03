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    «Ман Сити» выиграет у «Брюгге» с крупным счетом?

    «Манчестер Сити» — «Брюгге». Прогноз (к. 2.06) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Брюгге»
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    «Манчестер Сити» выиграл в гостях у «Брюгге» со счетом 5:1
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против бельгийского «Брюгге» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября в Манчестере, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 03 Ноября 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.11
  • X
  • 9.60
  • 2
  • 22.00
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» на прошлой неделе внезапно забуксовал. Сначала «горожане» вылетели из Кубка английской лиги, уступив в гостях лондонскому «Вест Хэму». Соперник оказался точнее в серии пенальти.

    А потом было домашнее поражение от «Кристал Пэлас» в АПЛ. Ключевым стало удаление Эймерика Ляпорта в конце первого тайма. Хотя первый гол «Кристал Пэлас» забил еще в начале игры.

    Удивительно то, что сбой случился сразу после ярких матчей с «Брюгге» и «Брайтоном», в которых «Ман Сити» забил в общей сложности девять мячей.

    В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» после трех туров занимает второе место в группе, отставая на одно очко от «Пари Сен-Жермен».

    «Брюгге»

    «Брюгге» тем временем находится третьей строчке. На данный момент в активе бельгийского чемпиона четыре очка.

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    • У «Брюгге» совершенно не получилась домашняя игра против «Ман Сити» (1:5). Все стало ясно уже в первом тайме, когда команда Пепа Гвардиолы забила два мяча.

    Но «Брюгге» все равно нельзя назвать простым соперником. Все-таки в первом туре команда Филиппа Клемана сыграла вничью с «Пари Сен-Жермен», а потом одержала гостевую победу над «Лейпцигом».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Брюгге» ранее в этом сезоне проиграл только в одном гостевом матче.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Брюгге» — за 26.00.

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    Сложно представить, что «Ман Сити» снова не выиграет. Пока что любое поражение чемпиона Англии можно рассматривать исключительно как недоразумение.

    В общем, «Брюгге» попадет под горячую руку слегка разозлившегося гранда.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча больше 3,5 за 2.06.

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    «Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» выиграет у «Брюгге» с крупным счетом?
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