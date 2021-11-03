«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» на прошлой неделе внезапно забуксовал. Сначала «горожане» вылетели из Кубка английской лиги, уступив в гостях лондонскому «Вест Хэму». Соперник оказался точнее в серии пенальти.
А потом было домашнее поражение от «Кристал Пэлас» в АПЛ. Ключевым стало удаление Эймерика Ляпорта в конце первого тайма. Хотя первый гол «Кристал Пэлас» забил еще в начале игры.
Удивительно то, что сбой случился сразу после ярких матчей с «Брюгге» и «Брайтоном», в которых «Ман Сити» забил в общей сложности девять мячей.
В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» после трех туров занимает второе место в группе, отставая на одно очко от «Пари Сен-Жермен».
«Брюгге»
«Брюгге» тем временем находится третьей строчке. На данный момент в активе бельгийского чемпиона четыре очка.
У «Брюгге» совершенно не получилась домашняя игра против «Ман Сити» (1:5). Все стало ясно уже в первом тайме, когда команда Пепа Гвардиолы забила два мяча.
Но «Брюгге» все равно нельзя назвать простым соперником. Все-таки в первом туре команда Филиппа Клемана сыграла вничью с «Пари Сен-Жермен», а потом одержала гостевую победу над «Лейпцигом».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Брюгге» ранее в этом сезоне проиграл только в одном гостевом матче.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Брюгге» — за 26.00.
Сложно представить, что «Ман Сити» снова не выиграет. Пока что любое поражение чемпиона Англии можно рассматривать исключительно как недоразумение.
В общем, «Брюгге» попадет под горячую руку слегка разозлившегося гранда.
Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча больше 3,5 за 2.06.