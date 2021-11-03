«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против бельгийского «Брюгге» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября в Манчестере, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на прошлой неделе внезапно забуксовал. Сначала «горожане» вылетели из Кубка английской лиги, уступив в гостях лондонскому «Вест Хэму». Соперник оказался точнее в серии пенальти.

А потом было домашнее поражение от «Кристал Пэлас» в АПЛ. Ключевым стало удаление Эймерика Ляпорта в конце первого тайма. Хотя первый гол «Кристал Пэлас» забил еще в начале игры.

Удивительно то, что сбой случился сразу после ярких матчей с «Брюгге» и «Брайтоном», в которых «Ман Сити» забил в общей сложности девять мячей.

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» после трех туров занимает второе место в группе, отставая на одно очко от «Пари Сен-Жермен».

«Брюгге»

«Брюгге» тем временем находится третьей строчке. На данный момент в активе бельгийского чемпиона четыре очка.

У «Брюгге» совершенно не получилась домашняя игра против «Ман Сити» (1:5). Все стало ясно уже в первом тайме, когда команда Пепа Гвардиолы забила два мяча.

Но «Брюгге» все равно нельзя назвать простым соперником. Все-таки в первом туре команда Филиппа Клемана сыграла вничью с «Пари Сен-Жермен», а потом одержала гостевую победу над «Лейпцигом».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Брюгге» ранее в этом сезоне проиграл только в одном гостевом матче.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Брюгге» — за 26.00.

Сложно представить, что «Ман Сити» снова не выиграет. Пока что любое поражение чемпиона Англии можно рассматривать исключительно как недоразумение.

В общем, «Брюгге» попадет под горячую руку слегка разозлившегося гранда.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча больше 3,5 за 2.06.