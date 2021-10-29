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    «Зенит» обыграет «Динамо» с крупным счетом?

    «Зенит» — «Динамо». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат России 29 октября 2021 года

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    «Зенит» встретится с «Динамо» после яркой победы над «Спартаком» (7:1)
    «Зенит» сыграет на своем поле против московского «Динамо» в 13-м туре чемпионата России. Матч пройдет 29 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Октября 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
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    «Зенит»

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 12-ти сыгранных матчей. В активе сине-бело-голубых 26 очков.

    В предыдущем туре «Зенит» растерзал на своем поле «Спартак». Действующий чемпион обыграл красно-белых с унизительным счетом 7:1. «Спартак» получил почти все, что летело в сторону его ворот.

    Перед этим же у «Зенита» было три поражения кряду, в том числе от «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Впрочем, против итальянцев команда Сергея Семака сыграла на очень высоком уровне. А неудачи в матчах против тульского «Арсенала» и «Сочи» можно списать на отсутствие правильного настроя.

    В ближайшем матче «Зениту» не помогут бразильцы Малком и Дуглас Сантос.

    «Динамо»

    «Динамо» тем временем находится на второй строчке, отставая от «Зенита» на три очка и опережая ЦСКА по дополнительным показателям.

    На прошлой неделе столичный клуб разгромил на своем поле «Химки» со счетом 4:1. Один из лидеров команды Арсен Захарян стал автором трех результативных передач.

    «Динамо» ранее в этом месяце тоже играло со «Спартаком». Дерби завершилось вничью 2:2, хотя за несколько минут до завершения матча команда Сандро Шварца вела со счетом 2:0.

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    Еще одну обидную потерю очков динамовцы допустили в домашней игре против «Крыльев Советов». Гости из Самары одержали неожиданную победу со счетом 1:0.

    «Динамо» в текущем чемпионате проиграло лишь в одном гостевом матче. В середине августа бело-голубые уступили в Грозном местному «Ахмату».

    Прогноз и ставка

    На «Зенит» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Динамо» — за 6.55.

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    До чересчур неприличного разгрома, как в игре со «Спартаком» вряд ли дойдет, но свои три очка «Зенит» и здесь заберет. Сейчас даже как-то неловко ставить против команды Сергея Семака, которая четко показала, что у нее нет ни малейших проблем с мотивацией в матчах против конкурентов.

    «Динамо» в этом сезоне тоже радует, но к противостоянию с «Зенитом» за титул гости из Москвы пока не готовы, в лучшем случае им удастся забить гол престижа.

    Ставка — победа «Зенита» + тотал матча больше 2,5 за 2.14.

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    «Зенит» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 29.10.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» обыграет «Динамо» с крупным счетом?
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