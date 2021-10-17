«Волгарь» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:00 мск. «Волгарь» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

«Волгарь» окопался в зоне вылета. Ниже астраханцев только еще более проблемная «Кубань».

На данный момент в активе у команды всего 12 очков. При этом астраханцы забили меньше всех в лиге — 9 мячей. И это в 17 матчах!

В минувшем туре «Волгарь» сотворил настоящую сенсацию. На выезде была обыграна честолюбивая «Балтика» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Волгарю» явно не хватает креативности в атаке. Быть может, последняя виктория станет катализатором для будущих побед.

«Факел»

Команда Олега Василенко постепенно теряет завоеванные позиции. Воронежцы умудрились спикировать аж на 6 место, хотя совсем недавно были вторыми.

В минувшем туре «Факел» разочаровал результатом. Дома воронежцы минимально уступили конкуренту за высокие места «СКА-Хабаровск».

Отставание от лидера «Оренбурга» составляет уже 7 очков. А вот до зоны стыков рукой подать — всего один зачетный балл.

Пора бы начать активнее забивать лидеру атак команды Максиму Максимову. Наверняка свое веское слово скажет и Роман Акбашев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.89, на ничью за 3.50, а на «Волгарь» — за 3.90.

Несмотря на победу в Калининграде, уровень игры астраханцев удручает.

«Факел» настроен прервать двухматчевую серию без побед и вернуться в первую четверку.

После некоторой пробуксовки воронежцы будут стремиться вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.18.