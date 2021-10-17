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    Воронежцы вернутся на победную тропу?

    «Волгарь» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, ФНЛ, 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Факел»
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    Роман Акбашев
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:00 мск. «Волгарь» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Октября 2021 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 15:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Волгарь»

    «Волгарь» окопался в зоне вылета. Ниже астраханцев только еще более проблемная «Кубань».

    На данный момент в активе у команды всего 12 очков. При этом астраханцы забили меньше всех в лиге — 9 мячей. И это в 17 матчах!

    В минувшем туре «Волгарь» сотворил настоящую сенсацию. На выезде была обыграна честолюбивая «Балтика» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Волгарю» явно не хватает креативности в атаке. Быть может, последняя виктория станет катализатором для будущих побед.

    «Факел»

    Команда Олега Василенко постепенно теряет завоеванные позиции. Воронежцы умудрились спикировать аж на 6 место, хотя совсем недавно были вторыми.

    В минувшем туре «Факел» разочаровал результатом. Дома воронежцы минимально уступили конкуренту за высокие места «СКА-Хабаровск».

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    • Отставание от лидера «Оренбурга» составляет уже 7 очков. А вот до зоны стыков рукой подать — всего один зачетный балл.

    Пора бы начать активнее забивать лидеру атак команды Максиму Максимову. Наверняка свое веское слово скажет и Роман Акбашев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.89, на ничью за 3.50, а на «Волгарь» — за 3.90.

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    Несмотря на победу в Калининграде, уровень игры астраханцев удручает.

    «Факел» настроен прервать двухматчевую серию без побед и вернуться в первую четверку.

    После некоторой пробуксовки воронежцы будут стремиться вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.18.

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    «Волгарь» — «Факел»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Воронежцы вернутся на победную тропу?
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