«Волгарь»
«Волгарь» окопался в зоне вылета. Ниже астраханцев только еще более проблемная «Кубань».
На данный момент в активе у команды всего 12 очков. При этом астраханцы забили меньше всех в лиге — 9 мячей. И это в 17 матчах!
В минувшем туре «Волгарь» сотворил настоящую сенсацию. На выезде была обыграна честолюбивая «Балтика» (0:2).
«Волгарю» явно не хватает креативности в атаке. Быть может, последняя виктория станет катализатором для будущих побед.
«Факел»
Команда Олега Василенко постепенно теряет завоеванные позиции. Воронежцы умудрились спикировать аж на 6 место, хотя совсем недавно были вторыми.
В минувшем туре «Факел» разочаровал результатом. Дома воронежцы минимально уступили конкуренту за высокие места «СКА-Хабаровск».
Отставание от лидера «Оренбурга» составляет уже 7 очков. А вот до зоны стыков рукой подать — всего один зачетный балл.
Пора бы начать активнее забивать лидеру атак команды Максиму Максимову. Наверняка свое веское слово скажет и Роман Акбашев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.89, на ничью за 3.50, а на «Волгарь» — за 3.90.
Несмотря на победу в Калининграде, уровень игры астраханцев удручает.
После некоторой пробуксовки воронежцы будут стремиться вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.18.