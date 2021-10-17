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    Обгонят ли нижнекамцы «Аланию» в таблице ФНЛ?

    «Алания» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, ФНЛ, 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Нефтехимик»
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    «Алания»
    В воскресенье, 17 октября, владикавказская «Алания» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет на арене имени Султана Билимханова в Грозном, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алания»

    «Алания» — единственная команда ФНЛ, забивавшая во всех 17 матчах текущего сезона и самая результативная команда лиги — 36 мячей.

    В конце сентября владикавказцы дома обыграли воронежский «Факел» (1:0), после чего на выезде справились с «Томью» (3:1).

    Домашняя победа над «Оренбургом» (1:0) помогла команде Спартака Гогниева подобраться к лидеру, но в последнем матче «Алания» уступила в гостях «Акрону» (1:2), прервав десятиматчевую беспроигрышную серию.

    Прогнозы на ФНЛ

    После 17 туров ФНЛ «Алания» с 32 очками идет на 2-м месте. Разница мячей 36-19, Батраз Гурциев забил 6 голов.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» забивал в 11 последних матчах из 12, и в 12 последних матчах лишь раз сыграл вничью. Команда претендует на зону «стыков».

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    • В конце сентября подопечные Кирилла Новикова на выезде спаслись в матче с «Торпедо» (1:1), а октябрь начали с домашнего поражения от «Енисея» (2:3), получив пенальти на последних минутах.

    В последних матчах нижнекамцы в гостях справились с «Кубанью» (2:0) и на своем поле уничтожили «Спартак-2», забив 5 безответных мячей красно-белым.

    Календарь и таблица ФНЛ

    После 17 туров ФНЛ «Нефтехимик» с 30 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 30-13, Александр Юшин забил 11 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Алании» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью в основное время — 3.90, а на победу «Нефтехимика» — 4.40.

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    В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью: со счетом 0:0 в Нижнекамске и со счетом 1:1 в Грозном

    Владикавказцы стараются играть в открытый футбол, что их иногда подводит. Тем не менее, прогнозируем, что «Алания» победит.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.73 и ТМ 2,5 за 1.73.

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    «Алания» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Обгонят ли нижнекамцы «Аланию» в таблице ФНЛ?
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