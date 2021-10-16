В субботу, 16 октября, в рамках восьмого тура АПЛ «Норвич» на своем стадионе «Карроу Роуд» сыграет с «Брайтоном». Встреча начнется в 17:00 по мск. «Норвич» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю дистанцию.

А вот в элите английского футбола «канарейки» пока никак не могут освоится, набрав только один пункт в семи играх и закономерно засели на дне турнирки. Причем они забили пока только два гола.

Этот единственный балл коллектив заработал в прошлом туре первенства, поделив очки на выезде с «Бернли», сыграв 0:0, а перед эти он уступил в шести встречах подряд, где в половине случаев были разгромы.

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Стоит отметить, что на своем поле в рамках чемпионата еще с учетом прошлого сезона «Норвич» проиграл пять раз при одном победном исходе.

«Брайтон»

«Брайтон» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и успешно справился со своей задачей, финишировав на 16 позиции в турнирной таблице в 13 очках от опасной зоны.

Это же первенство «чайки» пока проводят достаточно хорошо и находятся в первой шестерке. Они за семь встреч добыли четыре виктории, а также дважды сыграли вничью и раз уступили.

Стартовали «бело-синие» с двух викторий подряд, в третьем туре потерпели пока единственное поражение в сезоне, уступив дома 0:2 «Эвертону», после чего они дважды выиграли и дважды расписали мировые.

В минувшем туре «Брайтон» на своем поле поделил очки с лондонским «Арсеналом», сыграв 0:0. В этом чемпионате он на выезде еще не терпел фиаско, дважды выиграв при одной ничьей.

В АПЛ-2019/20 «Брайтон» дважды взял верх над «Норвичем» — 2:0 дома и 1:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.21.

На викторию «Норвича» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.28.

«Канарейки» хоть и засели на дне турники, но дома вполне могут разжиться очками не с самым грозным соперником. В общем, ставим в этой игре с Х на хозяев.