В субботу, 9 октября, сборная Шотландии на своем поле примет команду Израиля в матче квалификации ЧМ-2022. Встреча группы F, которая пройдет в Глазго на «Хэмпден Парк», начнется в 19:00 по московскому времени. Шотландия — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

Сборная Шотландии занимает второе место в турнирной таблице группы F, имея на своем счету 11 очков после шести туров.

Догнать оторвавшуюся на 7 баллов Данию будет довольно сложно, так что основная задача подопечных Стива Кларка — сохранить текущую позицию.

В нынешнем отборочном цикле «Тартановая армия» набрала 4 балла в противостоянии с Австрией (2:2 и 1:0), обыграла Фарерские острова (4:0) и Молдавию (1:0), разошлась миром с Израилем (1:1) и уступила Дании (0:2).

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На Евро-2020 шотландцы заняли последнее место в группе D, когда набрали всего 1 балл благодаря ничьей с Англией (0:0).

Серьезных кадровых проблем у Шотландии сейчас нет. Из сильных игроков не сыграет разве что Джеймс Форрест из «Селтика».

Израиль

Сборная Израиля расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы F с 10 баллами.

Уже в ближайшем туре команда Вилли Руттенштайнера способна опередить Шотландию и закрепиться в зоне выхода в стыковые матчи.

«Сине-белые» успели дважды проиграть Дании (0:2 и 0:5), поделить очки с Шотландией (1:1), а также выиграть у Молдавии (4:1), Фарерских островов (4:0) и Австрии (5:2).

Заметим, что еще одно поражение в 2021 году израильтяне потерпели от Португалии (0:4) в товарищеском матче.

За сборную Израиля не сыграет Дан Битон, заболевший коронавирусом. Травмы получили Омер Ацили, Мохаммад Абу Фани, Эйтан Тиби, Орель Дгани и Ариэль Харуш.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Шотландии — 1.95, победа сборной Израиля — 4.10, ничья — 3.60.

Данная игра имеет огромное значение, ведь если выиграет «Тартановая армия», то практически гарантирует себе второе место в группе. Если же три балла наберут «сине-белые», то уже у них будут все козыри перед тремя заключительными турами.

Встреча команд в Израиле показала, что их футбол находится примерно на одном уровне. Впрочем, поскольку команда Вилли Руттенштайнера не столь стабильна, наш прогноз и ставка — «победа сборной Шотландии в один мяч или ничья» за 1.73.

Также попробуем ставку «голы в обоих таймах: нет» за 1.86. Как правило, матчи с участием Израиля получаются результативными, но в этот раз, как нам кажется, на первый план у обеих сборных выйдет надежность в обороне.