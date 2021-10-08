В матче отборочного цикла ЧМ-2022 группы G сборная Турции сыграет со сборной Норвегии на домашнем стадионе «Улкер» в Стамбуле. Игра состоится 8 октября в 21:45 по мск. Турция — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция

В турнирной таблице группы сборная Турции занимает третье место. Выиграв 3 раза и дважды сыграв вничью, команда набрала 11 очков и в случае победы гарантировано выйдет на второе место.

В рамках прошлого сбора турки стартовали с ничьи, сыграв 2:2 с Черногорией. После этого хозяева на выезде разгромили Гибралтар 3:0.

Первое поражение в этом отборочном цикле команде нанесли Нидерланды. 7 сентября турки проиграли на выезде с разгромным счетом 1:6.

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Отметим, что дома Турция одержала лишь одну из трех побед в этой квалификации.

Норвегия

Норвежцы занимают вторую позицию с 13 очками на счету. Им никак нельзя проигрывать, поскольку в противном случае они опустятся на третье место.

Сборная Норвегии не проигрывала в четырех играх турнира подряд. Команда смогла набрать одно очко в игре с голландцами (1:1), а также по 3 пункта она набрала в матчах с Латвией (2:0) и Гибралтаром (5:0).

Норвегия показала отличные результаты во всех трех выездных играх квалификации. У нее 3 победы и ни одного пропущенного мяча.

Стоит отметить, что в этой встреч ене сыграет Эрлинг Холанн. Он не попал в заявку сборной из-за травмы.

Прогноз и ставка

Котировки от букмекеров следующие: 2.25 на победу Турции, 3.25 на ничью и с коэффициентом 3.35 можно поставить на победу Норвегии.

У турков проблемы начались еще на Евро-2020, где они проиграли все три матча в группе и не вышли в плей-офф. Последний сбор в отборе ЧМ-2022 команда провела не слишком уверенно и последнее поражение от Нидерландов добавило еще больше сомнений.

Норвегия же давно не проигрывала в квалификации и подходит к матчу с тремя победами в четырех матчах. Отсутствие Холанна, забившего 4 гола в трех матчах, явно скажется на результативности. Однако считаем, что гости будут ближе к победе, чем соперник. Ставка — Ф2 (0) с коэффициентом 2.41.