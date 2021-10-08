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    Удастся ли Бельгии повторно обыграть Казахстан

    Бельгия U21 — Казахстан U21. Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч квалификации молодежного чемпионата Европы по футболу 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия U21 — Казахстан U21
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    Луи Опенда
    В пятницу, 8 октября, сборная Бельгии сыграет с командой Казахстана в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2023. Встреча группы I, которая пройдет в Левене, начнется в 21:00 по московскому времени. Бельгия U21 — Казахстан U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа I 08 Октября 2021 года
    Бельгия U21
  • Брюссель
    •  Бельгия U21 21:00 Казахстан U21 Казахстан U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.07
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  • 12.00
  • 2
  • 29.00
  • Ставка!
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    Бельгия U21

    Сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы I, набрав 6 очков в двух сыгранных турах квалификации ЧЕ-2023.

    Подопечные Матийссена Джеки в гостях одержали победы над Казахстаном (3:1) и Турцией (3:0).

    Три из шести голов «красных дьяволов» в этом отборе забил форвард Луи Опенда, которого «Брюгге» еще в прошлом году отдал в аренду «Витессу».

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    На чемпионат Европы 2021 года сборная Бельгии не отобралась, а в 2019 году на континентальном первенстве заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка.

    Казахстан U21

    Сборная Казахстана расположилась на последней строчке в турнирной таблице группы I, не набрав очков.

    Команда Кайрата Нурдаулетова успела дома проиграть и Бельгии (1:3), и Дании (0:1).

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  • 05/10/2021

    • Абсолютно все игроки «молодых орлов» выступают в своем национальном первенстве, поэтому в их составе нет известных имен.

    За всю свою историю сборная Казахстана ни разу не попадала в финальные стадии чемпионатов Европы.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Бельгии — 1.08, победа сборной Казахстана — 28.00, ничья — 11.00.

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    Ядро «красных дьяволов» тоже составляют игроки местного чемпионата, но у них хватает и футболистов, представляющих лиги Нидерландов, Франции и Италии.

    Казахстан о подобном пока может только мечтать, поэтому его шансы зацепиться за очки в выездной встрече крайне низки.

    Раз уж подопечные Матийссена Джеки в гостях выиграли с разницей в два мяча, то в Левене их преимущество должно быть еще большим. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Бельгии с форой -3» за 1.92.

    Еще один интересный вариант — «тотал больше 3,5» за 1.75. Казахстан тоже может отличиться, тем более что уже знает, как забивать в ворота Бельгии.

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    Бельгия U21 — Казахстан U21: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Удастся ли Бельгии повторно обыграть Казахстан
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