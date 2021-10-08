В пятницу, 8 октября, сборная Бельгии сыграет с командой Казахстана в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2023. Встреча группы I, которая пройдет в Левене, начнется в 21:00 по московскому времени. Бельгия U21 — Казахстан U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия U21

Сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы I, набрав 6 очков в двух сыгранных турах квалификации ЧЕ-2023.

Подопечные Матийссена Джеки в гостях одержали победы над Казахстаном (3:1) и Турцией (3:0).

Три из шести голов «красных дьяволов» в этом отборе забил форвард Луи Опенда, которого «Брюгге» еще в прошлом году отдал в аренду «Витессу».

Все прогнозы на футбол

На чемпионат Европы 2021 года сборная Бельгии не отобралась, а в 2019 году на континентальном первенстве заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка.

Казахстан U21

Сборная Казахстана расположилась на последней строчке в турнирной таблице группы I, не набрав очков.

Команда Кайрата Нурдаулетова успела дома проиграть и Бельгии (1:3), и Дании (0:1).

Абсолютно все игроки «молодых орлов» выступают в своем национальном первенстве, поэтому в их составе нет известных имен.

За всю свою историю сборная Казахстана ни разу не попадала в финальные стадии чемпионатов Европы.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Бельгии — 1.08, победа сборной Казахстана — 28.00, ничья — 11.00.

Ядро «красных дьяволов» тоже составляют игроки местного чемпионата, но у них хватает и футболистов, представляющих лиги Нидерландов, Франции и Италии.

Казахстан о подобном пока может только мечтать, поэтому его шансы зацепиться за очки в выездной встрече крайне низки.

Раз уж подопечные Матийссена Джеки в гостях выиграли с разницей в два мяча, то в Левене их преимущество должно быть еще большим. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Бельгии с форой -3» за 1.92.

Еще один интересный вариант — «тотал больше 3,5» за 1.75. Казахстан тоже может отличиться, тем более что уже знает, как забивать в ворота Бельгии.