Встреча 6-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» состоится 25 сентября. Матч пройдет на «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 14:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Сульшера начали сезон с домашнего разгрома «Лидса» (5:1), но уже во втором туре потеряли очки в матче с «Саутгемптоном» (1:1) из-за автогола.

Затем «МЮ» одержал две подряд победы в АПЛ, обыграв «Вулверхэмптон» (1:0) и «Ньюкасл» (4:1), зато довольно неожиданно уступил на последних минутах «Янг Бойз» (1:2) в Лиге чемпионов.

В последних матчах манкунианцы дважды сыграли с «Вест Хэмом», победив в гостевом матче АПЛ со счетом 2:1, и вторым составом проиграв в Кубке Лиги со счетом 0:1.

Все прогнозы на АПЛ

После 5 туров АПЛ «МЮ» с 13 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 13-4, 4 гола у Бруно Фернандеша, по 3 у Гринвуда и Роналду. Не сыграет Рэшфорд и Диалло, под вопросом Кавани.

«Астон Вилла»

Вилланы начали сезон с гостевого поражения от «Уотфорда» (2:3), но после этого дома победили «Ньюкасл» (2:0) в матче АПЛ, и расправились с «Барроу» (6:0) в гостевом матче Кубка Лиги.

В домашнем матче АПЛ с «Брентфордом» «Вилла» поделила очки — 1:1, а потом на выезде крупно проиграла «Челси» (0:3).

В последних матчах подопечные Дина Смита разгромили дома «Эвертон» (3:0) и по пенальти уступили «Челси» в Кубке лиги — 1:1 (3:4 по пенальти).

Календарь и таблица АПЛ

После 5 туров АПЛ «Астон Вилла» с 7 очками на 10-м месте. Разница мячей 8-7, не сыграют Туанзебе, Бейли, Сансон, Трезеге и Дэвис, под вопросом Таггет.

Прогноз и ставка

На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Астон Виллы» — 7.20.

В прошлом сезоне «МЮ» победил 2:1 дома и 3:1 в гостях. На своем поле манкунианцы ни разу не проиграли в 5 последних матчах с «Виллой», одержав 4 победы.

Манкунианцы не проигрывают в чемпионате на протяжении 7 матчейэ Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет .