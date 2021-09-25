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    Сумеет ли «Астон Вилла» отобрать очки у «МЮ» на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.89) и ставка на матч чемпионата Англии 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»
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    Встреча 6-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» состоится 25 сентября. Матч пройдет на «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 14:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Сентября 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 14:30 Астон Вилла Астон Вилла
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    «Манчестер Юнайтед»

    Подопечные Сульшера начали сезон с домашнего разгрома «Лидса» (5:1), но уже во втором туре потеряли очки в матче с «Саутгемптоном» (1:1) из-за автогола.

    Затем «МЮ» одержал две подряд победы в АПЛ, обыграв «Вулверхэмптон» (1:0) и «Ньюкасл» (4:1), зато довольно неожиданно уступил на последних минутах «Янг Бойз» (1:2) в Лиге чемпионов.

    В последних матчах манкунианцы дважды сыграли с «Вест Хэмом», победив в гостевом матче АПЛ со счетом 2:1, и вторым составом проиграв в Кубке Лиги со счетом 0:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 5 туров АПЛ «МЮ» с 13 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 13-4, 4 гола у Бруно Фернандеша, по 3 у Гринвуда и Роналду. Не сыграет Рэшфорд и Диалло, под вопросом Кавани.

    «Астон Вилла»

    Вилланы начали сезон с гостевого поражения от «Уотфорда» (2:3), но после этого дома победили «Ньюкасл» (2:0) в матче АПЛ, и расправились с «Барроу» (6:0) в гостевом матче Кубка Лиги.

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  • 12/09/2021

    • В домашнем матче АПЛ с «Брентфордом» «Вилла» поделила очки — 1:1, а потом на выезде крупно проиграла «Челси» (0:3).

    В последних матчах подопечные Дина Смита разгромили дома «Эвертон» (3:0) и по пенальти уступили «Челси» в Кубке лиги — 1:1 (3:4 по пенальти).

    Календарь и таблица АПЛ

    После 5 туров АПЛ «Астон Вилла» с 7 очками на 10-м месте. Разница мячей 8-7, не сыграют Туанзебе, Бейли, Сансон, Трезеге и Дэвис, под вопросом Таггет.

    Прогноз и ставка

    На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Астон Виллы» — 7.20.

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    В прошлом сезоне «МЮ» победил 2:1 дома и 3:1 в гостях. На своем поле манкунианцы ни разу не проиграли в 5 последних матчах с «Виллой», одержав 4 победы.

    Манкунианцы не проигрывают в чемпионате на протяжении 7 матчейэ Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.79 и ТБ 2,5 за 1.58.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Астон Вилла» отобрать очки у «МЮ» на «Олд Траффорд»?
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