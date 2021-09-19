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    «Факел» одолеет проблемную «Кубань»?

    «Кубань» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, ФНЛ, 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Факел»
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    Олег Василенко
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 18:00 мск. «Кубань» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кубань»

    «Кубань» в ее нынешнем состоянии считается едва ли не главным аутсайдером ФНЛ. Так что Александр Точилин может повторить судьбу своего предшественника…

    На текущий момент в активе у кубанцев всего 8 очков. Краснодарцы занимают лишь 18 строчку в турнирной таблице.

    В минувшем туре «Кубань» раздобыла один балл. На выезде команда Точилина расписала сухую мировую с «Балтикой».

    Прогнозы на ФНЛ

    Этот поединок пропустит дисквалифицированный защитник Никита Кармаев. И это притом, что в кадровом плане у краснодарцев крайне сложная ситуация.

    «Факел»

    Команда Олега Василенко находится в зоне стыков. Однако нет сомнений, что воронежцам можно попробовать вклиниться в дуэт лидеров.

    На текущий момент «Факел» занимает 4 место с 21 очком в активе. Причем забили воронежцы всего 16 мячей в 11 матчах, пропустив в свои ворота 11.

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    • В минувшем туре «Факел» переиграл «Енисей» (3:1). К слову, в той встрече молчал прицел ударного дуэта Максимов — Акбашев.

    «Факел» уже отошел от трехматчевой серии без побед. Наверняка в этом поединке воронежцы будут атаковать с первых минут встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.80, на ничью за 3.40, а на «Кубань» — за 4.50.

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    Хозяева попали в пелену неудач, и наверняка постараются добыть хотя бы балл.

    «Факел» находится в группе лидеров, и, несомненно, сыграет с позиции силы.

    Воронежцы показывают атакующий футбол, который наверняка даст результат в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.06.

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    «Кубань» — «Факел»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. «Факел» одолеет проблемную «Кубань»?
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