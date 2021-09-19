«Кубань»
«Кубань» в ее нынешнем состоянии считается едва ли не главным аутсайдером ФНЛ. Так что Александр Точилин может повторить судьбу своего предшественника…
На текущий момент в активе у кубанцев всего 8 очков. Краснодарцы занимают лишь 18 строчку в турнирной таблице.
В минувшем туре «Кубань» раздобыла один балл. На выезде команда Точилина расписала сухую мировую с «Балтикой».
Этот поединок пропустит дисквалифицированный защитник Никита Кармаев. И это притом, что в кадровом плане у краснодарцев крайне сложная ситуация.
«Факел»
Команда Олега Василенко находится в зоне стыков. Однако нет сомнений, что воронежцам можно попробовать вклиниться в дуэт лидеров.
На текущий момент «Факел» занимает 4 место с 21 очком в активе. Причем забили воронежцы всего 16 мячей в 11 матчах, пропустив в свои ворота 11.
В минувшем туре «Факел» переиграл «Енисей» (3:1). К слову, в той встрече молчал прицел ударного дуэта Максимов — Акбашев.
«Факел» уже отошел от трехматчевой серии без побед. Наверняка в этом поединке воронежцы будут атаковать с первых минут встречи.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.80, на ничью за 3.40, а на «Кубань» — за 4.50.
Хозяева попали в пелену неудач, и наверняка постараются добыть хотя бы балл.
Воронежцы показывают атакующий футбол, который наверняка даст результат в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.06.