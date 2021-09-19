«Кубань» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 18:00 мск. «Кубань» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

«Кубань» в ее нынешнем состоянии считается едва ли не главным аутсайдером ФНЛ. Так что Александр Точилин может повторить судьбу своего предшественника…

На текущий момент в активе у кубанцев всего 8 очков. Краснодарцы занимают лишь 18 строчку в турнирной таблице.

В минувшем туре «Кубань» раздобыла один балл. На выезде команда Точилина расписала сухую мировую с «Балтикой».

Прогнозы на ФНЛ

Этот поединок пропустит дисквалифицированный защитник Никита Кармаев. И это притом, что в кадровом плане у краснодарцев крайне сложная ситуация.

«Факел»

Команда Олега Василенко находится в зоне стыков. Однако нет сомнений, что воронежцам можно попробовать вклиниться в дуэт лидеров.

На текущий момент «Факел» занимает 4 место с 21 очком в активе. Причем забили воронежцы всего 16 мячей в 11 матчах, пропустив в свои ворота 11.

В минувшем туре «Факел» переиграл «Енисей» (3:1). К слову, в той встрече молчал прицел ударного дуэта Максимов — Акбашев.

«Факел» уже отошел от трехматчевой серии без побед. Наверняка в этом поединке воронежцы будут атаковать с первых минут встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.80, на ничью за 3.40, а на «Кубань» — за 4.50.

Хозяева попали в пелену неудач, и наверняка постараются добыть хотя бы балл.

«Факел» находится в группе лидеров, и, несомненно, сыграет с позиции силы .

Воронежцы показывают атакующий футбол, который наверняка даст результат в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.06.