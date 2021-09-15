15 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле на «Водафон Парк» турецкий «Бешикташ» сыграет против дортмундской «Боруссии». Игра начнется в 19:45 по мск. «Бешикташ» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» оказался в основной сетке Лиги чемпионов благодаря победе в прошлом розыгрыше чемпионата Турции. Это станет для него восьмым появлением на данной стадии.

И лишь однажды турецкому клубу удалось выйти в плей-офф самого престижного еврокубка. Случилось это в сезоне-2017/18, но уже в 1/8 финала он уступил по сумме двух встреч «Баварии».

Стоит отметить, что «черные орлы» за девять последних домашних матчей в Лиге чемпионов потерпели только одну неудачу, еще они одержали две победы и шесть раз сыграли вничью.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Накануне «Бешикташ» одержал крупную победу над «Малатьяспор» 3:0 в чемпионате Турции, где он идет среди лидеров. К слову, в этом сезоне он еще не пропустил ни одного гола.

«Боруссия» Д

«Боруссия» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии заняла третье место, благодаря чему попала в основной турнир Лиги чемпионов.

«Шмели» в 12-й раз сыграют на групповом этапе самого престижного еврокубка в этом тысячелетии. И в семи случаях они выходили в плей-офф данного турнира.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команда из Дортмунда заняла первое место в своем квартете и добралась до четвертьфинала, где уступила по сумме двух матчей будущему финалисту «Манчестер Сити».

На выходных «Боруссия» одержала победу над «Байером» в сверхрезультативной игре, выиграв со счетом 4:3. Отметим, что в текущем сезоне она в пяти из шести случаев обменивалась голами со своими соперниками.

Это будет первая встреча данных клубов. Ранее они не играли между собой даже товарняков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Боруссии» предлагают — 1.61.

На викторию «Бешикташа» дают — 5.45, ничья оценена — в 4.48.

Дортмунд хоть и много забивает, но зачастую и пропускает немало. Поэтому в данной игре напрашивается ставка, что будет пробит общий тотал больше 3.