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    Команды пробьют тотал в три мяча?

    «Бешикташ» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Лиги чемпионов, 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Боруссия» Д
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    Эрлинг Холанн
    15 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле на «Водафон Парк» турецкий «Бешикташ» сыграет против дортмундской «Боруссии». Игра начнется в 19:45 по мск. «Бешикташ» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 15 Сентября 2021 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:45 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» оказался в основной сетке Лиги чемпионов благодаря победе в прошлом розыгрыше чемпионата Турции. Это станет для него восьмым появлением на данной стадии.

    И лишь однажды турецкому клубу удалось выйти в плей-офф самого престижного еврокубка. Случилось это в сезоне-2017/18, но уже в 1/8 финала он уступил по сумме двух встреч «Баварии».

    Стоит отметить, что «черные орлы» за девять последних домашних матчей в Лиге чемпионов потерпели только одну неудачу, еще они одержали две победы и шесть раз сыграли вничью.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Накануне «Бешикташ» одержал крупную победу над «Малатьяспор» 3:0 в чемпионате Турции, где он идет среди лидеров. К слову, в этом сезоне он еще не пропустил ни одного гола.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии заняла третье место, благодаря чему попала в основной турнир Лиги чемпионов.

    «Шмели» в 12-й раз сыграют на групповом этапе самого престижного еврокубка в этом тысячелетии. И в семи случаях они выходили в плей-офф данного турнира.

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    • В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команда из Дортмунда заняла первое место в своем квартете и добралась до четвертьфинала, где уступила по сумме двух матчей будущему финалисту «Манчестер Сити».

    На выходных «Боруссия» одержала победу над «Байером» в сверхрезультативной игре, выиграв со счетом 4:3. Отметим, что в текущем сезоне она в пяти из шести случаев обменивалась голами со своими соперниками.

    Это будет первая встреча данных клубов. Ранее они не играли между собой даже товарняков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Боруссии» предлагают — 1.61.

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    На викторию «Бешикташа» дают — 5.45, ничья оценена — в 4.48.

    Дортмунд хоть и много забивает, но зачастую и пропускает немало. Поэтому в данной игре напрашивается ставка, что будет пробит общий тотал больше 3.

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    «Бешикташ» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. Команды пробьют тотал в три мяча?
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