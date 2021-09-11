«Вулверхэмптон» сыграет на выезде против «Уотфорда» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 17:00 мск. «Уотфорд» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» после трех туров имеет в своем активе три очка и занимает в турнирной таблице 12-е место.

В первом туре команда Хиско Муньоса одержала домашнюю победу над «Астон Виллой» — 3:2. Больше удивил не результат, а количество мячей, забитых «Уотфордом» в той игре.

Дальше были два гостевых поражения. Сначала от «Брайтона», а потом от «Тоттенхэма». Здесь «Уотфорд» не забил ни одного мяча.

Зато между этими матчами была домашняя победа над «Кристал Пэлас» (1:0) в Кубке английской лиги.

«Вулверхэмптон»

Тем временем «Вулверхэмптон» пока что в ожидании своей первой победы в АПЛ. Старт сезона клубу не удался.

После трех туров у «волков» ноль очков и ноль забитых мячей.

«Вулверхэмптон» потерпел поражения от «Лестера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» — во всех случаях 0:1.

Замена главного тренера, похоже, стала болезненным моментом для команды. И есть ощущение, что в «Вулверхэмптоне» погорячились, назначив португальца Бруну Лаже.

Прогноз и ставка

На «Уотфорд» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Вулверхэмптона» — за 2.35.

«Вулверхэмптон» ужасно стартовал, но надо признать, что и соперники ему сходу достались не самые простые. В матче с «Уотфордом» команда Лаже впервые будет фаворитом.

И скорее всего, гости подтвердят свой статус.

Ставка — победа «Вулверхэмптона» за 2.35.