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    «Вулверхэмптон» прервет серию поражений?

    «Уотфорд» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.35) и ставки на чемпионат Англии 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Вулверхэмптон»
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    После трех туров у «Вулверхэмптона» ноль очков и ноль забитых мячей
    «Вулверхэмптон» сыграет на выезде против «Уотфорда» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 17:00 мск. «Уотфорд» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Сентября 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» после трех туров имеет в своем активе три очка и занимает в турнирной таблице 12-е место.

    В первом туре команда Хиско Муньоса одержала домашнюю победу над «Астон Виллой» — 3:2. Больше удивил не результат, а количество мячей, забитых «Уотфордом» в той игре.

    Дальше были два гостевых поражения. Сначала от «Брайтона», а потом от «Тоттенхэма». Здесь «Уотфорд» не забил ни одного мяча.

    Зато между этими матчами была домашняя победа над «Кристал Пэлас» (1:0) в Кубке английской лиги.

    «Вулверхэмптон»

    Тем временем «Вулверхэмптон» пока что в ожидании своей первой победы в АПЛ. Старт сезона клубу не удался.

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  • 06/09/2021

    • После трех туров у «волков» ноль очков и ноль забитых мячей.

    «Вулверхэмптон» потерпел поражения от «Лестера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» — во всех случаях 0:1.

    Замена главного тренера, похоже, стала болезненным моментом для команды. И есть ощущение, что в «Вулверхэмптоне» погорячились, назначив португальца Бруну Лаже.

    Прогноз и ставка

    На «Уотфорд» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Вулверхэмптона» — за 2.35.

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    «Вулверхэмптон» ужасно стартовал, но надо признать, что и соперники ему сходу достались не самые простые. В матче с «Уотфордом» команда Лаже впервые будет фаворитом.

    И скорее всего, гости подтвердят свой статус.

    Ставка — победа «Вулверхэмптона» за 2.35.

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    «Уотфорд» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. «Вулверхэмптон» прервет серию поражений?
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