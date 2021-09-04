Кипр сыграет на своем поле с Россией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:00 мск. Кипр — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Кипра

Киприоты переживают явный спад в игре и результатах. Еще недавно крепенькая сборная теперь андердог группы Н.

По итогам 4 сыгранных матчей в активе у сборной Кипра 4 очка. На текущий момент киприоты занимают последнее 6 место в группе.

В минувшем туре квалификации Кипр был показательно бит Мальтой (3:0). Правда, столько же очков, сколько у киприотов, имеют те же мальтийцы и сборная Словении.

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С россиянами сборная Кипра пересекалась четыре раза. Причем в активе у команды лишь одна ничья при трех поражениях.

Сборная России

Нынешний турнир сборная России начинала еще под руководством Станислава Черчесова. Однако неудачное выступление на Евро привело к изменениям на тренерском мостике.

Минувший тур отборочного турнира россияне проводили уже с Валерием Карпиным в роли наставника. Дебют вышел удовлетворительным — ничья с Хорватией (0:0).

Разумеется, в этом матче команду Карпина будет устраивать исключительно победа. Стало быть, в отличие от матча с хорватами, в стартовом составе команды будет чистый форвард.

Наибольшие шансы возглавить атаку команды у Федора Смолова. Вполне возможно, ему в помощь будет отряжен мощный Антон Заболотный.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.45, на ничью за 4.48, а на Кипр — за 8.90.

Киприоты забили только один мяч в четырех матчах, к тому же испытывают трудности в организации игры.

Атакующие исполнители сборной России наверняка будут стремиться реализовать свои моменты с первых минут встречи .

Подопечные Карпина понимают всю важность победы в этом поединке, к тому же смотрятся гораздо сильнее соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора России -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный прогноз.