Сборная Кипра
Киприоты переживают явный спад в игре и результатах. Еще недавно крепенькая сборная теперь андердог группы Н.
По итогам 4 сыгранных матчей в активе у сборной Кипра 4 очка. На текущий момент киприоты занимают последнее 6 место в группе.
В минувшем туре квалификации Кипр был показательно бит Мальтой (3:0). Правда, столько же очков, сколько у киприотов, имеют те же мальтийцы и сборная Словении.
С россиянами сборная Кипра пересекалась четыре раза. Причем в активе у команды лишь одна ничья при трех поражениях.
Сборная России
Нынешний турнир сборная России начинала еще под руководством Станислава Черчесова. Однако неудачное выступление на Евро привело к изменениям на тренерском мостике.
Минувший тур отборочного турнира россияне проводили уже с Валерием Карпиным в роли наставника. Дебют вышел удовлетворительным — ничья с Хорватией (0:0).
Разумеется, в этом матче команду Карпина будет устраивать исключительно победа. Стало быть, в отличие от матча с хорватами, в стартовом составе команды будет чистый форвард.
Наибольшие шансы возглавить атаку команды у Федора Смолова. Вполне возможно, ему в помощь будет отряжен мощный Антон Заболотный.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.45, на ничью за 4.48, а на Кипр — за 8.90.
Киприоты забили только один мяч в четырех матчах, к тому же испытывают трудности в организации игры.
Подопечные Карпина понимают всю важность победы в этом поединке, к тому же смотрятся гораздо сильнее соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора России -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный прогноз.