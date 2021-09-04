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    Команда Карпина разгромит киприотов?

    Кипр — Россия. Дерзкая ставка за 4.00 на матч ЧМ-2022 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Россия
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    Валерий Карпин
    Кипр сыграет на своем поле с Россией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:00 мск. Кипр — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Кипра

    Киприоты переживают явный спад в игре и результатах. Еще недавно крепенькая сборная теперь андердог группы Н.

    По итогам 4 сыгранных матчей в активе у сборной Кипра 4 очка. На текущий момент киприоты занимают последнее 6 место в группе.

    В минувшем туре квалификации Кипр был показательно бит Мальтой (3:0). Правда, столько же очков, сколько у киприотов, имеют те же мальтийцы и сборная Словении.

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    С россиянами сборная Кипра пересекалась четыре раза. Причем в активе у команды лишь одна ничья при трех поражениях.

    Сборная России

    Нынешний турнир сборная России начинала еще под руководством Станислава Черчесова. Однако неудачное выступление на Евро привело к изменениям на тренерском мостике.

    Минувший тур отборочного турнира россияне проводили уже с Валерием Карпиным в роли наставника. Дебют вышел удовлетворительным — ничья с Хорватией (0:0).

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    • Разумеется, в этом матче команду Карпина будет устраивать исключительно победа. Стало быть, в отличие от матча с хорватами, в стартовом составе команды будет чистый форвард.

    Наибольшие шансы возглавить атаку команды у Федора Смолова. Вполне возможно, ему в помощь будет отряжен мощный Антон Заболотный.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.45, на ничью за 4.48, а на Кипр — за 8.90.

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    Киприоты забили только один мяч в четырех матчах, к тому же испытывают трудности в организации игры.

    Атакующие исполнители сборной России наверняка будут стремиться реализовать свои моменты с первых минут встречи.

    Подопечные Карпина понимают всю важность победы в этом поединке, к тому же смотрятся гораздо сильнее соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора России -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Кипр — Россия: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. Команда Карпина разгромит киприотов?
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