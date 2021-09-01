Сборная Молдавии
Молдавская сборная никогда не претендовала на выход в финальную часть какого-нибудь турнира. Вот и нынешняя квалификация выглядит для этой сборной ужасно.
По итогам 3 сыгранных матчей в активе у Молдавии всего один пункт. Причем набран он был в домашней встрече с фарерцами (1:1).
В минувшем туре квалификации Молдавия дома проиграла Израилю (1:4). Причем счет открыли именно молдаване: отличился Каталин Карп.
С австрийцами сборная Молдавии пересекалась 6 раз. Причем в активе у команды лишь одна виктория при пяти поражениях.
Сборная Австрии
Нынешний турнир сборная Австрии начала не столь успешно. По итогам 3 туров команда занимает только 4 место с 4 очками в активе.
Последний матч в рамках квалификации получился для команды провальным. Дома австрийцы были разгромлены датчанами (0:4).
Правда, все это произошло еще до летнего Евро. К слову, там австрийцы дошли до 1/8 финала, где лишь в дополнительное время уступили будущим триумфаторам итальянцам (2:1).
Состав у команды весьма крепкий. К тому же австрийцы лишь на один пункт отстают от идущей второй Шотландии.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 1.20, на ничью за 6.00, а на Молдавию — за 15.00.
Молдаване выглядят явным аутсайдером своей отборочной группы.
В пользу гостей говорят их более высокий класс и мотивация побороться за выход на Мундиаль. Наши прогноз и ставка — Фора Австрии -1.75 с коэффициентом 1.90.