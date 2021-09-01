Молдавия сыграет на своем поле с Австрией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:45 мск. Молдавия — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Молдавии

Молдавская сборная никогда не претендовала на выход в финальную часть какого-нибудь турнира. Вот и нынешняя квалификация выглядит для этой сборной ужасно.

По итогам 3 сыгранных матчей в активе у Молдавии всего один пункт. Причем набран он был в домашней встрече с фарерцами (1:1).

В минувшем туре квалификации Молдавия дома проиграла Израилю (1:4). Причем счет открыли именно молдаване: отличился Каталин Карп.

Календарь и таблица ЧМ-2022

С австрийцами сборная Молдавии пересекалась 6 раз. Причем в активе у команды лишь одна виктория при пяти поражениях.

Сборная Австрии

Нынешний турнир сборная Австрии начала не столь успешно. По итогам 3 туров команда занимает только 4 место с 4 очками в активе.

Последний матч в рамках квалификации получился для команды провальным. Дома австрийцы были разгромлены датчанами (0:4).

Правда, все это произошло еще до летнего Евро. К слову, там австрийцы дошли до 1/8 финала, где лишь в дополнительное время уступили будущим триумфаторам итальянцам (2:1).

Состав у команды весьма крепкий. К тому же австрийцы лишь на один пункт отстают от идущей второй Шотландии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 1.20, на ничью за 6.00, а на Молдавию — за 15.00.

Молдаване выглядят явным аутсайдером своей отборочной группы.

Австрийцы наверняка постараются не только добыть три очка, а и улучшить атакующую статистику .

В пользу гостей говорят их более высокий класс и мотивация побороться за выход на Мундиаль. Наши прогноз и ставка — Фора Австрии -1.75 с коэффициентом 1.90.