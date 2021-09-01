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    Австрия не заметит молдаван?

    Молдавия — Австрия. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, ЧМ-2022, 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Молдавия — Австрия
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    Давид Алаба
    Молдавия сыграет на своем поле с Австрией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:45 мск. Молдавия — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 01 Сентября 2021 года
    Молдавия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 15.00
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.22
  • Ставка!
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    Сборная Молдавии

    Молдавская сборная никогда не претендовала на выход в финальную часть какого-нибудь турнира. Вот и нынешняя квалификация выглядит для этой сборной ужасно.

    По итогам 3 сыгранных матчей в активе у Молдавии всего один пункт. Причем набран он был в домашней встрече с фарерцами (1:1).

    В минувшем туре квалификации Молдавия дома проиграла Израилю (1:4). Причем счет открыли именно молдаване: отличился Каталин Карп.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    С австрийцами сборная Молдавии пересекалась 6 раз. Причем в активе у команды лишь одна виктория при пяти поражениях.

    Сборная Австрии

    Нынешний турнир сборная Австрии начала не столь успешно. По итогам 3 туров команда занимает только 4 место с 4 очками в активе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды провальным. Дома австрийцы были разгромлены датчанами (0:4).

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    • Правда, все это произошло еще до летнего Евро. К слову, там австрийцы дошли до 1/8 финала, где лишь в дополнительное время уступили будущим триумфаторам итальянцам (2:1).

    Состав у команды весьма крепкий. К тому же австрийцы лишь на один пункт отстают от идущей второй Шотландии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 1.20, на ничью за 6.00, а на Молдавию — за 15.00.

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    Молдаване выглядят явным аутсайдером своей отборочной группы.

    Австрийцы наверняка постараются не только добыть три очка, а и улучшить атакующую статистику.

    В пользу гостей говорят их более высокий класс и мотивация побороться за выход на Мундиаль. Наши прогноз и ставка — Фора Австрии -1.75 с коэффициентом 1.90.

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    Молдавия — Австрия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Австрия не заметит молдаван?
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