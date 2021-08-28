«Ливерпуль»
«Ливерпуль», несмотря на определенные опасения, порадовал в первых матчах сезона. Стартовые туры напомнили о лучших периодах команды под руководством Юргена Клоппа.
В первом матче нового чемпионата «мерсисайдцы» одержали уверенную победу над «Норвичем» — 3:0. По голу забили Диогу Жота, Роберто Фирмино и Мохамед Салах.
После этого была победа над «Бернли» — 2:0. Один из мячей снова забил Жота, который, похоже, становится для команды таким же незаменимым, как Мо Салах и Садио Мане.
Результаты важны в первую очередь, это понятно, но еще больше порадовала игра «Ливерпуля» — максимально надежная в обороне и эффективная в атаке.
«Челси»
Тем временем «Челси» пока тоже ни разу не давал повода для критики. Команда Томаса Тухеля выглядит не менее внушительно, чем «Ливерпуль».
В первом туре лондонский клуб разгромил «Кристал Пэлас» — 3:0. Типичная победа на классе, которая не требует каких-либо дополнительных комментариев.
А в прошлое воскресенье «Челси» уверенно разобрался с «Арсеналом» — 2:0. Первый мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку, за которого клуб заплатил почти 100 миллионов фунтов.
Кроме того, в начале месяца «Челси» выиграл у «Вильярреала» в матче за Суперкубок УЕФА. Это была пока что самая сложная игра для команды Тухеля, испанцы уступили только по итогам серии пенальти.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Челси» — за 2.98.
Очень сложно отдать кому-либо предпочтение. Обе команды очень классно сыграли в первых матчах, придраться действительно не к чему.
Но очевидно, что
Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.91.
Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.14.
А для тех, кто ставит просто в удовольствие, есть еще один классный вариант — ничья с точным счетом 0:0 за 8.90. Для матча с участием топ-клубов АПЛ это не такой уж и удивительный результат.