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    «Ливерпуль» и «Челси» «засушат» игру?

    «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз (к. 1.91) и ставки на чемпионат Англии 28 августа 2021 года

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    Садио Мане
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Августа 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 19:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль», несмотря на определенные опасения, порадовал в первых матчах сезона. Стартовые туры напомнили о лучших периодах команды под руководством Юргена Клоппа.

    В первом матче нового чемпионата «мерсисайдцы» одержали уверенную победу над «Норвичем» — 3:0. По голу забили Диогу Жота, Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

    После этого была победа над «Бернли» — 2:0. Один из мячей снова забил Жота, который, похоже, становится для команды таким же незаменимым, как Мо Салах и Садио Мане.

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    Результаты важны в первую очередь, это понятно, но еще больше порадовала игра «Ливерпуля» — максимально надежная в обороне и эффективная в атаке.

    «Челси»

    Тем временем «Челси» пока тоже ни разу не давал повода для критики. Команда Томаса Тухеля выглядит не менее внушительно, чем «Ливерпуль».

    В первом туре лондонский клуб разгромил «Кристал Пэлас» — 3:0. Типичная победа на классе, которая не требует каких-либо дополнительных комментариев.

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    • А в прошлое воскресенье «Челси» уверенно разобрался с «Арсеналом» — 2:0. Первый мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку, за которого клуб заплатил почти 100 миллионов фунтов.

    Кроме того, в начале месяца «Челси» выиграл у «Вильярреала» в матче за Суперкубок УЕФА. Это была пока что самая сложная игра для команды Тухеля, испанцы уступили только по итогам серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Челси» — за 2.98.

    Очень сложно отдать кому-либо предпочтение. Обе команды очень классно сыграли в первых матчах, придраться действительно не к чему.

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    Но очевидно, что на поле будет серьезная тактическая битва. И вряд ли стоит ожидать результативного футбола. В такой игре соперники будут думать, в первую очередь, о том, как не пропустить, и только потом оглядываться в сторону чужих ворот.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.91.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.14.

    А для тех, кто ставит просто в удовольствие, есть еще один классный вариант — ничья с точным счетом 0:0 за 8.90. Для матча с участием топ-клубов АПЛ это не такой уж и удивительный результат.

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    «Ливерпуль» — «Челси»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» и «Челси» «засушат» игру?
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