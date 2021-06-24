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    Лидеры норвежского чемпионата поделят между собой очки

    «Будё-Глимт» — «Мольде». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, чемпионат Норвегии, 24 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Мольде»
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    «Будё/Глимт»
    В четверг, 24 июня, в 9-м туре чемпионата Норвегии по футболу «Будё/Глимт» на своем поле примет «Мольде». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Будё-Глимт» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Будё-Глимт»

    «Будё/Глимт» в прошлом сезоне добыл свое дебютное чемпионство. В текущем сезоне коллектив после девяти сыгранных матчей идет во главе турнирной таблицы, но второе место опережает только по дополнительным показателям.

    «Желто-черные» в текущем первенстве добыли шесть викторий, два раза сыграли вничью и потерпели только одну неудачу. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 21:7.

    Стартовал коллектив с 5-матчевой беспроигрышной серии, выиграв за этот период в четырех матчах. Затем он проиграл первый раз в сезоне, уступив в гостях середняку «Одду» — 0:1.

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    После этого «Будё/Глимт» вышел победителем из двух домашних игр, а затем расписал выездную мировую с «Волеренгой», сыграв со счетом 1:1.

    «Мольде»

    «Мольде» расположился вслед за своим предстоящим противником. У команды на счету те же 20 очков, но разница мячей похуже.

    Начали текущую компанию «сине-белые» с 4-матчевой беспроигрышной серии, после чего потерпели фиаско от «Волеренги» на своей территории со счетом 2:3.

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    • Затем команды расписала мировую, а последующие три игры выиграла, правда, пропуская в каждой из них. В минувшем туре «Мольде» переиграл дома «Стабек» со счетом 2:1.

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    В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 3:1 и 2:4. А в преддверии этого чемпионата они сыграли вничью 1:1 в товарняке.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Будё/Глимт» — 2.25, победа «Мольде» — 3.25, ничья — 3.40.

    Прогнозируем, что поединок лидеров норвежского первенства победителя не выявит. В общем, ставим в этой игре на ничью.

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